Dragon Ball: Akira Toriyama odia los live action, pero habría pensado uno sólo si este legendario actor aceptaba ser Goku

Los live action que han salido de Dragon Ball son un desastre por una razón muy sencilla: Akira Toriyama no se involucra. No le gustan. De hecho, ni siquiera disfruta de las adaptaciones cinematográficas en animé de la serie, es por esto que la mayoría no son canon.

Sin embargo, sólo lo habría pensado si un legendario actor asiático aceptaba el papel de Goku. Es de la única manera que hubiésemos tenido un live action de Dragon Ball con el sensei manejando los hilos de la producción.

Se trata del icónico Jackie Chan, según reseña 3D juegos. El portal se hace eco de un extracto de las enciclopedias de Dragon Ball, que tienen un montón de declaraciones de Akira Toriyama sobre su obra más representativa.

“Cuando todavía estaba dibujando ‘Dr. Slump’, estaba enamorado de las películas de Jackie Chan, así que las ponía de fondo mientras trabajaba. Le mencioné esto de pasada a mi editor, y me dijo que intentase dibujar una historia autoconclusiva sobre kung-fu”, dice Toriyama sobre el actor chino.

“Así saqué esta pieza con el título dudoso de ‘Dragon Boy’ (básicamente idéntico a Goku pero con alas en vez de cola). Y sorprendentemente, a la gente le encantó ‘Dragon Boy’, así que cerré la estrafalaria ‘Dr. Slump’ y me puse a trabajar en una nueva serie de artes marciales”, señaló.

Por su parte, Jackie Chan mostró en reiteradas oportunidades su disposición a realizar estos rodajes que nunca se convirtieron en realidad.

“Es un trabajo que realmente me encantaría convertir en una película. Dragon Ball’ stá lleno de tantas ideas increíbles e imaginativas. Sin embargo, para convertirla en una película de acción real necesitaríamos un montón de efectos especiales increíbles y un presupuesto masivo”, dijo en su momento.