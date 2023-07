Marvel: Cinco impactantes revelaciones que dejó el tercer episodio de Secret Invasion

Secret Invasion de Marvel Studios ha ido en ascenso, cada episodio que se ha ido estrenando ha sido mejor que el anterior y el giro que está tomando el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) con los acontecimientos de la serie es rotundo.

A continuación, con información de Screen Rant, compartimos cinco impactantes revelaciones que dejó el tercer episodio del programa, pero antes de seguir leyendo debes tener en cuenta que las mismas son spoilers.

Gravik está creando Superskrulls y ya tiene los poderes de uno

Como muchos dedujeron de las muestras de ADN obtenidas por los Skrulls, Gravik está creando Superskrulls. El episodio 3 de Secret Invasion reveló ese plan y que la respuesta de Gravik a los Vengadores era convertirse en superpoderosos ellos mismos. El villano de Secret Invasion luego nombró a los Superskrulls, afirmando que él y sus seguidores se imbuirán de superpoderes para poder combatir el inevitable conflicto que prevén con los héroes de la Tierra después de que realmente comience su invasión. De hecho, el villano presumió alguna de las habilidades.

Gravik

Nick Fury es lo que es gracias a los Skrulls

La revelación de Talos de que él y los Skrulls permitieron que Fury ascendiera en las filas del poder es un gran giro en la historia de la MCU. Tal como lo reveló Talos, la información que los Skrulls a cargo de Fury le dieron al protagonista le permitió convertirse en el súper espía que siempre ha conocido en la MCU.

Secret Invasion

G’iah fue asesinada

El episodio 3 de Secret Invasion lleva esto un paso más allá, mostrando que G’iah, el personaje que interpreta Emilia Clarke tiene un papel mucho más activo en la transmisión de información a Talos sobre la operación de Gravik. Sin embargo, de manera similar, el capítulo también describió la creciente desconfianza de Gravik hacia G’iah, hasta el punto en que la engañó y la expuso como un topo al final del episodio. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Gravik simplemente le dispara a G’iah, aparentemente matando a su personaje para siempre.

G’iah

La esposa de Nick Fury está trabajando con Gravik

La esposa de Fury también está trabajando con Gravik. Al principio del episodio, Nick le preguntó a su esposa si estaba trabajando para él, lo que Varra / Priscilla no necesariamente negó. Varra declaró que la ausencia de Fury, dejándola en la Tierra mientras él se escondía en el espacio después del Blip, hizo que ella volviera a ser lo que solía ser antes de conocer a Fury. Esto probablemente se refiere a sus días como infiltrada encubierta de los Skrulls, lo que sugiere que, de hecho, está trabajando para Gravik, algo confirmado cuando la vemos llamando a alguien para solicitar una reunión con el líder de los Skrulls rebeldes.

Secret Invasion

¡¿Rhodey es un Skrull?!

Si bien no está confirmado como tal, la voz al otro lado del teléfono que habla con Varra pidiendo la audiencia es casi inconfundible como Rhodey. Secret Invasion optó por no revelar completamente que Rhodes es un Skrull en el episodio 3, sino que dejó otra pista de que este es el caso. Si bien podría revelarse que la voz al otro lado del teléfono no era Rhodey, las pistas y el hecho de que el altavoz sonaba casi idéntico al héroe del MCU parece proporcionar suficiente evidencia de que un Skrull ha estado suplantando a un Avenger por quién sabe cuánto tiempo.