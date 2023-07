Secret Invasion: Seis pistas para descubrir a un Skrull en el Universo Cinematográfico de Marvel

El lanzamiento de Secret Invasion en Disney+ ha intensificado la amenaza de los Skrulls en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés). Los protagonistas desconfían hasta de sus aliados, con la duda de si un compañero puede tratarse de un Skrull infiltrado.

Con información de Screen Rant, explicamos cómo puedes descubrir a un Skrull en los próximos episodios de Secret Invasion y en otras producciones del MCU.

No asumen las características de aquellos a quienes imitan

Si bien los Skrulls pueden transformarse en una coincidencia exacta de la persona a la que se hacen pasar, no pueden adoptar la personalidad de su cuerpo copiado. Esto significa que debería ser bastante sencillo descifrar quién es un Skrull, ya que los gestos leves serían más difíciles de emular. Esto se debe a que la personalidad de una persona no es cuestión de su ADN. Los skrulls pueden copiar la personalidad hasta cierto punto, ya que pueden extraer recuerdos que les permitirían imitar patrones de habla y rutinas físicas.

Los skrulls solo copian recuerdos a corto plazo

Al transformarse en la forma de otro ser vivo, los Skrulls pueden replicar los recuerdos recientes de su cuerpo copiado, lo que les permite integrarse mejor en la sociedad. También se ha demostrado que los Skrulls ven recuerdos más atrás en la vida de una persona, aunque necesitan usar tecnología avanzada para extraer estos recuerdos, como se ve en el caso de Carol Danvers en Captain Marvel y varios anfitriones humanos en Secret Invasion. Entonces, hay una forma segura de identificar si alguien es un Skrull: interrogarlo.

No puede imitar dones sobrehumanos

Además de ser incapaces de imitar los rasgos de personalidad y los recuerdos lejanos, los Skrulls tampoco pueden copiar los dones sobrehumanos, en caso de que asuman la forma de un superhéroe o una persona mejorada. Esto seguramente facilitaría determinar quién sería un Skrull si algunos de los héroes más notables de la MCU fueran reemplazados, ya que muchos de los Héroes más poderosos de la Tierra tienen poderes sobrenaturales o sobrehumanos muy específicos que los hacen reconocibles al instante.

Los skrulls tienen habilidades mejoradas innatas

Si bien es posible que los Skrulls no puedan copiar habilidades sobrehumanas, tienen un impresionante conjunto de poderes innatos que les otorga su fisiología Skrull. Además de poder cambiar de forma a cualquier ser vivo, los Skrulls también poseen una amplia variedad de poderes aumentados gracias a que sus cuerpos no tienen una base de carbono como los humanos. A lo largo de sus apariciones, han demostrado ser increíblemente fuertes y, durante las intensas escenas de lucha, han demostrado ser combatientes duraderos y ágiles.

Vuelven a su forma natural cuando son asesinados

Esta es quizás la forma más drástica de determinar si alguien es un Skrull, pero matarlos ciertamente funciona, ya que los Skrulls vuelven a su forma natural de piel verde cuando mueren. Desafortunadamente, si se sospecha que alguien es un Skrull y es asesinado, pero resulta que en realidad es humano, esta acción podría tener consecuencias nefastas.

Los krulls se pueden detectar en la MCU

Los detectores de Skrull aún no se han visto en el MCU de acción en vivo, pero se ha confirmado que existen gracias a Guardians of the Galaxy Prequel Infinite Comic y la novela de precuela de Capitana Marvel, Captain Marvel: Starforce on the Rise. Los detectores Skrull puede rastrear una pieza única de código en el ADN de un Skrull, determinando si esa persona es un Skrull o no. Estos detectores fueron utilizados por los guerreros Kree durante la Guerra Kree-Skrull, y luego fueron vendidos por un comerciante del mercado negro.