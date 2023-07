My Hero Academia: Kirishima se convierte en una hermosa waifu en este fascinante cosplay bodypaint

My Hero Academia, la serie de manga escrita e ilustrada por Kohei Horikoshi, tiene como a uno de sus personajes más interesantes a Eijiro Kirishima, inspiración para un bello cosplay bodypaint viralizado en Internet.

Este one-shot fue adaptado en un VOMIC que se lanzó el 11 de enero de 2015, que popularizó globalmente el manga. La historia tiene lugar en un mundo donde el 80 por ciento de la población ha desarrollado dones, surgiendo así héroes y villanos.

Además de narrar las aventuras de Izuku Midoriya, el protagonista, My Hero Academia también nos trajo a Kirishima, también conocido como Héroe resistente o Red Riot, quien es un estudiante de la Clase 1-A de la Academia U.A., el cual está entrenando para convertirse en un héroe profesional.

Curiosamente, este personaje es considerado tipo bullicioso y extrovertido con afición por el concepto de masculinidad. Pocos lo han imaginado convertido en una mujer.

La versión femenina de Kirishima

Fue la modelo española Yaiza Pérez, conocida en las redes sociales por dedicarse al arte del cosplay, tanto con disfraces como con maquillaje corporal. En esta ocasión, pintó su cuerpo para convertirse en Kirishima.

“No sabía de quién maquillarme y me decidí por Kirishima cuando estaba comprando horquillas en el bazar. La verdad que es uno de los personajes que más me gustan de My Hero Academia. Espero que os guste el resultado, he querido hacerlo más diferente que los muchos Kirishimas que he visto”, escribió la creadora de contenidos en el post.

Como podemos observar, la cosplayer iguala los ojos rojos y el tono de cabello del personaje de My Hero Academia. Además, su versión del Traje de Héroe del estudiante es muy interesante, con las dos hombreras con forma de engranaje de color rojo oscuro y el protector que bordea su nariz y mandíbula, una pieza extra que pasa por el puente de la nariz y algunas piezas con púas alrededor de la boca que asemejan a pequeños colmillos.