Sony revela por accidente presupuestos de Call of Duty, The Last of Us II y más para PlayStation

Tenías un solo trabajo: Sony reveló los presupuestos de títulos para PlayStation como Call of Duty, The Last of Us II y más por un simple error. Era información altamente clasificada de Microsoft, terminando a la luz.

Todo sucedió en el marco de la investigación de la Comisión Federal de Comercio sobre la oferta de Microsoft para comprar Activision Blizzard.

Sony, llamada por el organismo estadounidense para declarar, presentó documentos solicitados para la investigación. No obstante, usó un marcador negro para “bloquear” la información sobre flujos de ingresos y presupuesto.

Parte de la información revelada accidentalmente por Sony Videojuegos

Al poner el documento al dominio público tras ser escaneado, algo requerido por la Comisión Federal de Comercio, los usuarios interesados vieron los números. Aunque la información se eliminó cuando las empresas se dieron cuenta, ya todo se había difundido.

¿Cuáles eran los presupuestos? De acuerdo con The Verge, The Last of Us II contó con 220 millones de dólares con 200 empleados, mientras que Horizon Forbidden West tenía uno de 212 millones de dólares durante 5 años con 300 empleados.

El caso de Call of Duty y los números revelados por Sony

La saga de Call of Duty valió 800 millones de dólares en 2021, y podría valer más de 1.5 mil millones en todo el mundo. Incluso, el valor de la franquicia para Sony sería de 13.9 mil millones de dólares.

Sony había proporcionado la información para demostrar que sus ingresos se verían muy afectados si Call of Duty fuera un videojuego exclusivo de Xbox. La compañía de origen japonés plantea su temor de esa exclusividad, o incluso que las versiones del juego para PlayStation sean saboteadas.

Parte de la información revelada accidentalmente por Sony Videojuegos

Incluso hay más datos respecto a Call of Duty, revelados por Sean Hollister con base a los documentos mostrados por Sony. Lo cita The Verge.

“En 2021, más de 14 millones de usuarios (por dispositivo) pasaron el 30% o más de su tiempo de juego con Call of Duty, más de 6 millones de usuarios pasaron más del 70% de su tiempo en Call of Duty y alrededor de 1 millón de usuarios pasaron 100% de su tiempo” en el videojuego, según Hollister.

Si necesitábamos pruebas de la trascendencia de Call of Duty en el mercado de los videojuegos, esto lo demuestra todo.