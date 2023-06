Naruto: Ninja real evalúa el anime y revienta con una escena clásica

Naruto es un anime especial, uno de los más respetados por la comunidad otaku de las últimas generaciones. Todo gracias a la mitología que logró desarrollar a lo largo de todos sus episodios, tanto en el manga como en los capítulos de la serie, donde a veces la cantidad de relleno constituía un reto adicional a la devoción de sus fanáticos.

Uno de los puntos más interesantes de esta saga es el elemento de la cultura ninja y los combates que, en teoría, siempre estuvieron basados en esta cultura y los estilos de combate marcial en torno a todo eso.

Pero acaba de suceder una cosa curiosa que quedó documentada en video. Una ocurrencia brillante que nos hace preguntarnos, cómo fue que nunca se le había ocurrido hacer esto a alguien antes.

Y es que la gente de un reconocido medio en su sector tuvo la idea de contactar a un ninja real y mostrarle un montón de producciones alusivas a esta cultura para ver cómo reaccionaba.

Obviamente el anime original de Masashi Kishimoto fue parte de la selección mostrada a este sujeto y los resultados de la experiencia probablemente sorprenderán a propios y extraños.

Esto opina un ninja real sobre las artes marciales del anime de Naruto

La gente de Insider cuenta con una serie en su canal oficial de YouTube llamada How Real Is It? En donde suelen entrevistar a algún experto en un tema concreto para mostrarle escenas de series y películas alusivas a la materia que domina para constatar que tan cierto es lo que se ve en pantalla.

En el más reciente episodio, titulado Ninja Master Rates 8 Ninjutsu Fights In Movies and TV (Maestro ninja califica 8 peleas de Ninjutsu en películas y series de TV) vemos a Jinichi Kawakami un experto practicante del ninjutsu Kōka-ryū comentar un montón de producciones.

Kawakami analiza la precisión de secuencias de Batman Begins (2005), con Christian Bale y Liam Neeson, de The Last Samurai (2003), protagonizada por Tom Cruise.

Critica las secuencias de coreografías de artes marciales en Teenage Mutant Ninja Turtles (1990). El realismo de las armas ninja en The Boys (2020), Mortal Kombat (2021) y hasta los duelos en Naruto: Shippuden. Así como en La venganza del ninja (1983) y Ninja Assassin (2009):

Kawakami, que es un experto practicante de ninjutsu, no quedó tan impresionado con lo que se mostró en el anime de hecho. Para empezar criticó duramente los gestos con las manos que hacen los personajes en el episodio de Final Battle:

“La autodefensa de nueve letras que hacen está mal. Es todo absurdo, es solo atar las formas. Los nueve sellos de mano son para protegerse de los enemigos. Es una de las prácticas en las religiones japonesas como el Budismo Esotérico y el Shugendo”.

El resto de las comentarios no fueron muy favorables para Naruto. Al final la única producción con comentarios favorables fueron Revenge of the Ninja y The Last Samurai.