Dragon Ball Z: Broly se convierte en un Dios de la mitología nórdica en este crossover con God of War

Dragon Ball y God of War son dos franquicias que han dejado una marca imborrable en el mundo del entretenimiento, una abarcando el manga y el anime, otra una gran influencia en el universo de los videojuegos. Su popularidad es incuestionable, por lo que ver un crossover entre ambas marcas es alucinante.

En esta ocasión, como explica 3D Juegos Latinoamérica en un reporte, nos encontramos con un fanart que nos hace especular sobre cómo se vería Broly si fuera uno de los dioses presentes en el último juego de God of War.

Broly es un personaje perteneciente al universo de Dragon Ball. Es un Saiyajin legendario que apareció por primera vez en la película “Dragon Ball Z: Broly - El legendario Super Saiyajin” lanzada en 1993, quien se caracteriza por su enorme poder y su sed de destrucción.

En su origen, Broly fue presentado como un bebé con un nivel de poder excepcionalmente alto, lo que despertó los celos de su compañero Saiyajin, Vegeta. Esto llevó a que Broly y su padre fueran exiliados a un planeta distante, Vampa. Sin embargo, Broly creció en un ambiente hostil y desarrolló un profundo resentimiento hacia Goku.

Broly en modo Dios nórdico

El usuario de Pinterest, Magnus, comparte su interpretación de Broly como un Dios de la mitología nórdica. Aunque no se especifica qué dios en particular representaría Broly, se pueden apreciar detalles en su cuerpo y su atuendo que están inspirados en los últimos juegos de God of War.

Broly

En la referida cinta, Broly regresa como un poderoso guerrero Saiyajin, controlado por la ira y el deseo de vengarse de Goku. Su fuerza descomunal lo convierte en una amenaza formidable para los héroes de la serie.

A lo largo de varias películas y adaptaciones posteriores, Broly ha regresado en diferentes versiones y formas, desatando su poder masivo en batallas épicas contra Goku, Vegeta y otros personajes principales de Dragon Ball, por lo que imaginarlo como un Dios en God of War tiene sentido.