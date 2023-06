Super Mario RPG llega a Nintendo Switch, todo un clásico de los videojuegos

Super Mario RPG, en la evolución de los juegos de la mítica franquicia, representó un hito. Era la primera incursión del personaje en los juegos de rol (RPG). Ahora, casi tres décadas después de su salida en Super Nintendo, contará con su versión en Nintendo Switch.

Recientemente Nintendo compartió un video sobre el Super Mario RPG para la Switch y es espectacular. Se mantiene el estilo, pero mejorando la jugabilidad y los gráficos, adaptados al siglo XXI.

A continuación, te dejamos el video de presentación de Super Mario RPG para Nintendo Switch.

Mario, Bowser y Peach unen fuerzas con Mallow y Geno para reparar la Vía Estelar, que necesita su salvación. Al frente estará la revoltosa Smithy Gang.

“¡Recorre un mundo colorido y añade un toque extra a tus ataques durante los combates!”, apunta Nintendo en su página de presentación. “¡Explora paisajes vibrantes junto con tu grupo y salta hasta tu siguiente meta!”.

La fecha de lanzamiento oficial de Super Mario RPG para la Nintendo Switch es el 17 de noviembre. Su precio es de 60 dólares y está disponible para pre-pedido a través de Nintendo eShop.

La reserva en México tiene un costo de 1.399 pesos. Puedes hacerla en el portal oficial de Nintendo para el país.

Así era la versión original de Super Mario RPG para Super Nintendo

La versión original de Super Mario RPG, subtitulada Legend of the Seven Stars, fue lanzada por Nintendo en 1996, para la Super Famicom / Super Nintendo. Tendría otra aparición en 2008, en la Consola Virtual de Wii.

Esta aventura de Mario mezclaba humor, gráficos prerenderizados acordes con la época y un inolvidable soundtrack.

Fue una maravilla técnica para los años 90: sus gráficos isométricos eran impresionantes y el sistema de batalla, innovador.

Super Mario RPG se erigió como uno de los primeros juegos de rol en presentar pulsaciones de botones cronometradas, lo que agregó una nueva capa de estrategia al combate.

Lo diseñó el maestro Shigeru Miyamoto, con la dirección de Chihiro Fujioka y Yoshihijo Maekawa, el guion de Kensuke Tanabe y Atsushi Tejima y la música de Yoko Shimomura.