Nintendo Switch: los mejores juegos gratis que debes tener en tu consola

Los gamers de la vieja escuela crecimos bajo la idea de que con cada consola siempre será necesario hacer una inversión extra para adquirir los títulos que podremos correr en ella. Pero la realidad es que en pleno 2023 eso no es 100% preciso, menos para la Nintendo Switch, donde existen muchos juegos gratis.

El mundo entero sigue loco con la aventura de explorar cada rincón de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Pero la afortunada realidad es que existe una cantidad brutal de opciones de entretenimiento en la plataforma y sin costo.

Así que el día de hoy les traemos nuestra lista de recomendaciones de juegos gratuitos que deberían descargar en su Nintendo Switch para disfrutar de horas de diversión sin gastar un sólo centavo extra.

Sin ningún orden particular de relevación por la secuencia de su aparición esta es nuestra selección:

Pokémon UNITE

Un juego MOBA de estrategia y acción que enfrenta a los jugadores en combates basados en carriles, poniendo a cada jugador en el papel de un Pokémon diferente.

El objetivo es acumular poder derrotando enemigos y cumpliendo objetivos, para luego anotar ese poder en una portería enemiga para debilitar sus defensas. El concepto es casi bobo. Pero muy entretenido.

Ninjala

Un juego de acción y combate en el que usas el poder del Ninja Gum para crear armas, correr por las paredes, escupir proyectiles y transformarte en objetos.

Cuenta con lucha en batallas reales individuales o por equipos de 4 contra 4. Con tus ganancias, puedes comprar mejoras para tu arsenal y cosméticos variados. El juego ocasionalmente tiene eventos cruzados con famosos animes como Demon Slayer y Attack on Titan.

Super Kirby Clash

Un juego centrado en el combate cooperativo con el simpático personaje de Kirby como eje central protagónico de la trama. Hasta cuatro jugadores pueden unirse a cada partida para enfrentarse a una serie de desafíos de combate, con cada uno controlando un Kirby con un rol y una habilidad diferente.

Con los fragmentos y el dinero que obtienes puedes fabricar nuevas armas especializadas para tu rol preferido, ya sea un luchador de primera línea, un tirador de retaguardia o un sanador de apoyo.

Pokémon Café ReMix

Un juego relajante donde el jugador ahor apuede dirigir su propia cafetería atendida por distintos tipos de Pokémon con lindos atuendos.

Hay muchos puzles temáticos de Pokémon y otras dinámicas que mantienen entretenido a cualquiera. Conforme se avanza en cada logro la cafetería crece igual que el reto.