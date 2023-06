Black Mirror: todos los Easter Eggs de la sexta temporada

La sexta temporada de Black Mirror tomó a muchos por sorpresa con el estreno de una nueva temporada, la sexta, compuesta por apenas 5 episodios, que vinieron plagados por múltiples sorpresas.

El asunto aquí es que la gran mayoría de los elementos inesperados provienen de una serie de decisiones de producción un tanto raras, donde al final esta nueva ola de episodios se sienten más como parte de un Spin-off.

Aun así nos encontramos con elementos fieles de la esencia de la serie completa, en donde las historias suelen interconectarse entre sí con algunos guiños o alusiones que corroboran que todos los capítulos que hemos visto suceden en el mismo universo.

Así que ahora, a una semana del estreno de la sexta temporada de Black Mirror hemos decidido armar esta lista con todos los easter eggs que encontramos en cada uno de los episodios.

Black Mirror Temporada 6: todos los easter eggs

Episodio 1: Joan Is Awful

Imagen: Netflix

Alrededor del minuto ocho, cuando Joan entra en un restaurante, podemos escuchar la canción Anyone Who Knows What Love Is (Will Understand) de Irma Thomas sonando por los altavoces. Una canción que todos recordamos del segundo episodio de la temporada 1, 15 Million Merits.

La empleada que Joan tiene que despedir, interpretada por Ayo Edibiri ( El Oso ), recibe una notificación de Smithereen en su teléfono. Smithereen fue la compañía de redes sociales que apareció en el episodio de ese mismo nombre

En el servicio de streaming de Streamberry aparecen un montón de series, películas y documentales que aluden al mundo de Black Mirror:

Imagen: Netflix

· Loch Henry: Truth Will Out es un documental que veremos cómo se hizo en el episodio dos de esta misma temporada.

· The Callow Years hace referencia al primer episodio de Black Mirror , The National Anthem.

· Finding Ritman alude al diseñador de videojuegos visto en Black Mirror: Bandersnatch.

· Hot Shots es el nombre de la competencia de talentos de 15 Million Merits.

· Junipero Dreaming alude al clásico episodio de San Junipero de la temporada 3.

· Sea of Tranquility también nos remite al primer episodio de todo Black Mirror. Donde alguien dentro de la administración de Callow sugiere que un experto en VFX que trabajó en dicha producción simule el acto con el cerdo.

· La estrella pop Ashley O, interpretada por Miley Cyrus se muestra en la interfaz de la app de streaming con una producción.

· Y la caricatura Rowdy and Peanut también se muestra.

Episodio 2: Loch Henry

Imagen: Netflix

Entre los diarios recortados mostrados en una escena cerca del minuto 21 se puede leer que ahora el ex primer ministro de la primera temporada de Black Mirror es ahora el Director de un Zoológico.

Hay un guiño a la trama de Demon 79. En la laptop de la pareja vemos un sticker de Waldo, el mismo de The Waldo Moment, y la empresa de Tuckersoft que también vimos en Bandersnatch.

Encima, la tira de noticias de Sky News tiene muchos guiños a otros episodios. Desde los perros robots de Metalhead hasta la trama de Playtest de la temporada 3 y más alusiones directas al show central de la trama de 15 Million Merits.

Los documentales en la competencia, Suffer the Children: The Tipley Pedophile Ring y Euthanasia: Inside Project Junipero aluden igual a Demon 79 y San Junipero.

Episodio 3: Beyond the Sea

Imagen: Netflix

Este episodio sólo tiene un Easter Egg, con el anuncio de la programación en la sala de cine de Space Fleet, esa suerte de Star Trek alternativo que vemos como eje de USS Callister.

Episodio 4: Mazey Day

Imagen: Netflix

Este es el único episodio que recordemos que nos diga con precisión en qué fecha sucede todo: el 18 de abril de 2006.

Pero fuera de ello no encontramos un solo guiño al mundo de Black Mirror. Lo que robustece la teoría de que este capítulo en realidad era parte de otra serie spin-off.

Demon 79

Imagen: Netflix

Aquí vemos guiños un poco más torcidos. La zapatería se llama Stanfield’s, como el personaje de Arron Paul en Beyond the Sea. Los nombres de los protagonistas de USS Callister salen en los recortes de periódico pero no tienen relación alguna con el episodio aquel.

En las visiones sobre el futuro si Michael Smart ganaba las elecciones vemos al perro robot de Metalhead y algunas otras conexiones. Mientras que el símbolo de White Bear y Bandersnatch aquí lo vemos por partida doble. Tanto en la runa como en el logo del partido de Smart.