Pedro Pascal adelanto los retos que tiene la segunda temporada de The Last Of Us

The Last of Us Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan la serie que es sensación en el comienzo de 2023

Una de las mejores series de este año fue ‘The Last Of Us’ de HBO Max, que logró convencer a los fans del videojuego y cautivar a la audiencia que se encontraba ajena a la historia.

Los ejecutivos de HBO confirmaron la segunda temporada de la serie y ya los fans han iniciado teorías sobre el desarrollo de la historia que también tiene segunda parte a nivel del videojuego.

De momento se tienen pocos detalles del rodaje que posiblemente se vea afectada por la huelga de guionistas de Hollywood. Sin embargo, su protagonista, Pedro Pascal, dio un adelanto de lo que el equipo de producción prepara para los nuevos episodios.

[Te recomendamos leer: Esto respondieron los creadores de The Last Of Us sobre el número de temporadas de que tendrá la serie]

Pedro Pascal sobre la temporada 2 de ‘The Last Of Us’

El actor chileno aprovechó el espacio en el podcast, Variety Awards Circuit, para referirse a su personaje Joel, que en el videojuego tiene un destino trágico.

“Creo que la segunda parte tiene más margen de maniobra. Parecía ser una experiencia inmersiva diferente, mientras que las cosas deben suceder para que ocurra la narrativa central. Parece que es un poco más abierto. Eso significa que no lo sé”, dijo.

Estas palabras se le suman a las realizadas por los creadores de la historia, quienes aseguraron que hay mucha historia que contar gracias a la duración de The Last of Us Part II (videojuego).

“Deberíamos estar aquí por un tiempo”, dijo Craig Mazin, descartando cualquier preocupación de que la serie terminaría después de su segunda temporada. La segunda temporada aún no se ha estrenado, y con el proyecto aún en “la etapa de guion”, no está claro cuándo saldrá al aire.

“Nuestro plan no es ir solo a una temporada más. Deberíamos estar por aquí un tiempo”. HBO se ha topado con una producción tan rentable que seguramente la directiva esté encantada, y los creadores cuentan ahora con la posibilidad tanto de recrear con máxima fidelidad la historia como de expandirla.

The Last Of Us retrata la historia de Joel, un contrabandista endurecido encargado de transportar a Ellie, interpretada por Bella Ramsey, a través de los Estados Unidos post-apocalípticos mientras la joven podría tener la cura para la infección fúngica mortal.

La serie de acción en vivo tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida por un virus mortal.