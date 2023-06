Don Francisco sigue acumulando récords y tiene en la mira a un personaje “gigante”

Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, ha dedicado su vida a la televisión hispana. El presentador de programas comenzó su carrera profesional en el 1962 y sigue acumulando reconocimientos a sus 82 años.

El Guinness World Records (GWR), la autoridad mundial en récords, confirmó que el presentador tiene dos nuevas marcas: el conductor de programas de televisión de variedades de más edad (82 años) y la carrera profesional más larga como presentador de programas de televisión de variedades (60 años).

“Bueno es es muy satisfactorio, porque me acuerdo cuando recibí el primer Récord Guinness hace como 30 años atrás cuando Sábado Gigante había cumplido 30 años, no había ningún programa en ese entonces que hubiera cumplido 30 años. Después cuando cumplí 40, 50 y cuando se terminó a los 53, eso siempre ha sido muy grato recibir estos récords, porque de alguna manera reflejan el paso del tiempo y el paso del tiempo ha sido siempre significativo para mí”, explicó en entrevista con Publimetro.

Don Francisco. (Foto: Cortesía.)

Don Francisco explicó si es un hombre que le gusta mirar al pasado, “me gusta más mirar al presente. Yo soy malo para mirar el pasado, lo acepto y recuerdo ocasionalmente, pero lo que más me llama la atención es el presente, como dedicarme a mi programa dominical que se llama Reflexiones, eso me gusta”.

Con la idea de llegar a las nuevas generaciones y mantenerse vigente, ha creado sus propios contenidos y canales de comunicación.

“Creo que los jóvenes, algunos de ellos que me han visto desde muy pequeño y yo les traigo recuerdo. En cambio, los no tan jóvenes evocan aquellos tiempos cuando eran más joven, y cuando lo veían con la abuela o la mamá. Creo que han reconocido que he hecho el trabajo honestamente y con mi mayor esfuerzo”, dijo.

Al preguntarle cómo se lleva Don Francisco con Mario Kreutzberger explicó con humor, “somos en general buenos amigos, el problema es que Don Francisco se mantiene joven y Mario tiene 82 (risas)”.

“Tengo una cosa pendiente que es entrevistar al Papa actual (Francisco). He tratado de conseguirla, pero hasta ahora no la he conseguido” — Don Francisco

El comunicador chileno señaló que ha tenido que adaptarse a los nuevos medios, para no quedarse en el olvido, pero siente que Internet debe cambiar.

“Estamos en un momento en que las comunicaciones se han expandido a 360°, pero no están regularizadas. Por ejemplo, los medios tradicionales como los diarios, las revistas, la radio y los canales de televisión están regularizados, pero el internet no está regularizado. Creo que necesitamos de alguna manera encontrar una forma en que se regularice para que se destaque quiénes son los profesionales de estos medios y quiénes son aquellos que solamente lo usan de juego, porque ahí es donde hay un enredo”, explicó Mario Kreutzberger.

Relación con México

Apasionado de la música popular y con lazos importante con la audiencia, detalló que lo sigue uniendo a México.

“México fue muy importante para mí durante toda mi carrera, especialmente en la últimas dos décadas, donde hasta hice música norteña porque hice un disco de música norteña y tuve muy buena repercusión en el mundo, eso me me llenó de alegría porque México es uno de los países más grandes de América Latina”.

Lo que viene para Don Francisco

“Tengo una lista de lo que quiero hacer: se va a hacer un documental en Disney sobre la historia y la influencia de Sábado Gigante en Estados Unidos. Voy a hacer en internet una cosa que vamos a comenzar ahora que se va a llamar El club de los 80 para personas mayores de 60 años, ya que el internet está dedicado solo a los jóvenes. Estoy por sacar un podcast que se llama Qué dice el público, y en México todos los domingos a las 20:00 horas tenemos Reflexiones. También pretendo seguir muy conectado con la gente y, por supuesto, en mi país a través de la Teletón”, compartió.

Las claves de su carrera

La exitosa historia de Sábado Gigante se consignó como el programa de televisión de variedades de mayor duración presentado por el mismo animador por 53 años.