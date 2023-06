Star Wars: 10 curiosidades que solo tienen sentido en la franquicia

Las curiosidades detrás de Star Wars son parte del encanto de la franquicia y algunas cosas solo tienen sentido en la galaxia muy, muy lejana creada por George Lucas.

A continuación, con información de Screen Rant, detallamos 10 cosas que solo tienen sentido en esta aclamada franquicia, en la que ocurren algunos hechos muy particulares que no se dan en la vida real.

1. Las heridas de espada láser no sangran

Los sables de luz, las icónicas espadas láser de Star Wars, pueden cortar la extremidad de una persona con bastante facilidad. Sin embargo, las heridas del sable de luz no sangran en Star Wars. La explicación más fácil y realista de por qué las heridas del sable de luz no sangran es que nunca se suponía que Star Wars mostrara sangre.

2. La mayor parte de la galaxia de Star Wars habla el mismo idioma

La mayor parte de la galaxia conocida de Star Wars habla “Galactic Basic”, que es el nombre en inglés de Star Wars en el universo. En un mundo donde el hiperespacio ha existido durante bastante tiempo, tiene sentido que la galaxia de Star Wars se sienta un poco más pequeña de lo que es.

En esta nueva película volveremos a ver a Harrison Ford interpretando a “Han Solo”. Foto: Lucasfilm

3. La mayor parte de la galaxia usa la misma moneda

La mayoría de las galaxias conocidas de Star Wars usan, o al menos conocen, el Galactic Credit Standart. Sin embargo, dado lo diferentes que son los planetas de Star Wars entre sí, más la distancia entre una esquina de la galaxia y otra, una forma galáctica de moneda es un poco exagerada.

Star Wars

4. La tecnología no progresa con el tiempo

A pesar de tener lugar “hace mucho tiempo”, Star Wars se desarrolla en una galaxia muy futurista y muy avanzada. Sin embargo, no importa qué tan atrás en la línea de tiempo de Star Wars vaya una historia, la tecnología de la galaxia se ve más o menos igual.

5. La mayoría de los planetas tienen un solo bioma

Star Wars tiene muchos planetas desérticos, planetas nevados, planetas de lava, etc. Pero estos planetas generalmente tienen un solo bioma. No importa a dónde vaya la cámara en Tatooine, el planeta se ve igual. Hoth, Mustafar, Felucia y Crait son solo algunos otros ejemplos de planetas de Star Wars que se definen por un solo rasgo visual. Hay algunas excepciones, por supuesto, como Naboo.

6. Cualquier droide puede piratear cualquier sistema informático

Los droides son una parte esencial del universo de Star Wars, especialmente porque son prácticamente omnipotentes. Desde grabar un mensaje hasta hacerse cargo de instalaciones completas, los droides básicamente pueden hacer cualquier cosa que la historia necesite. Más específicamente, cualquier droide de Star Wars puede piratear cualquier sistema informático. Independientemente de si se trata de una unidad R2 de Naboo o un droide de protocolo elaborado en Tatooine.

Star Wars

7. Caer en un pozo no hará que te mates

Caer en un pozo gigante no es un evento muy letal en Star Wars, ni siquiera si te acaban de cortar por la mitad. Desde Luke Skywalker cayendo desde el punto más alto en Cloud City durante The Empire Strikes Back y aún siendo rescatado hasta Palpatine de alguna manera regresando en Star Wars: The Rise of Skywalker, las grandes caídas son solo eventos mundanos en Star Wars.

8. Solo necesitas un buen disfraz para infiltrarte en una instalación

Todo lo que necesita un rebelde para infiltrarse en una instalación imperial en Star Wars es un buen disfraz. Un equipo de soldado de asalto es un disfraz ideal, pero cualquier uniforme de oficial imperial también servirá.

9. Las cámaras de seguridad existen, pero rara vez se usan

Las cámaras existen en Star Wars, incluidas las cámaras de seguridad. Sin embargo, rara vez se usan, especialmente donde deberían usarse más. Algunos de los eventos más importantes en el universo de Star Wars habrían resultado muy diferentes si hubiera suficiente vigilancia por video en las instalaciones imperiales.

Star Wars

10. Los personajes famosos siguen cruzándose a pesar del tamaño de la galaxia

El tamaño de la galaxia de Star Wars es relativo y depende de lo que requiera un determinado aspecto de la historia. Por ejemplo, es fácil explicar por qué Han Solo no cree en la Fuerza a pesar de ser mayor que la Orden 66: la galaxia es demasiado grande y nunca vio un Jedi. Al mismo tiempo, cada personaje principal de Star Wars puede encontrarse con otro personaje principal de Star Wars en cualquier momento, sin importar las probabilidades.