The Legend of Zelda: crearon un Polly Pocket con el escenario del videojuego, querrás comprarlo ya

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo

La popularidad de The Legend of Zelda tuvo un impulso tremendo en las últimas semanas, con el lanzamiento de Tears of the Kingdom, el más reciente videojuego de la saga. Las ventas destrozan cualquier tipo de récord para la gran N.

Disponible para Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lleva al usuario a una épica aventura en los cielos y la superficie de Hyrule, con los maravillosos Link y Zelda como protagonistas.

Pero muchos quieren ir más allá. Como este fanático, que creó una versión Polly Pocket del juego de Nintendo. El resultado es extraordinario y podemos verlo aquí.

WUZU Clay, un usuario surcoreano de YouTube experto en hacer figuritas con arcilla, plastilina y otros elementos, se encargó de realizar una versión Polly Pocket del mundo de Zelda.

Para el despistado que no lo sepa, Polly Pocket es una gama de juguetes de Mattel con figuras pequeñitas dentro de un escenario que se guarda en un empaque. “Mundos diminutos, grandes sorpresas”, es el lema de Polly Pocket.

Así realizó WUZU Clay la espectacular versión Polly Pocket de The Legend of Zelda

El surcoreano subió, a finales del mes de mayo, el video de su fanart de Zelda, y ya cuenta con más de 463 mil visualizaciones, superando los 20 mil pulgares arriba. Su canal tiene 1.26 millones de suscriptores.

El youtuber publicó un corto jugando The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, luego que la gente le preguntara sobre si haría la versión en miniatura. Acto seguido, subió el paso a paso de cómo realizó el minúsculo Hyrule con sus personajes.

Te dejamos el video a continuación.

Con una música relajante y con un volumen bajo, WUZU Clay muestra todo el recorrido para llegar a la versión Polly Pocket del popular videojuego de Nintendo. ¿Qué opinas sobre el resultado? Hazlo saber con comentarios en nuestras redes sociales.

Lamentablemente no será vendido a gran escala, pero no deja de ser una gran idea para Nintendo y Mattel.