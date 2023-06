Kourtney Kardashian anuncia que está embarazada en concierto de Blink-182

La empresaria estadounidense e integrante de una de las familias más populares de la industria del entretenimiento, Kourtney Kardashian, anunció que se encuentra embarazada durante el concierto de su esposo, Travis Barker, en Los Ángeles, California.

La integrante de la serie “Keeping Up with the Kardashians” reveló la noticia al mostrar un cartel escrito a mano que decía: “Travis, I’m pregnant”.

En el video, que la pareja subió a sus redes sociales, se ve a la también modelo y actriz saltando entre el público en el BMO Stadium vestida de negro y sonriendo. Inmediatamente, Kourtney fue enfocada por las cámaras, lo que provocó emoción entre los presentes.

En las imágenes, se puede ver a Barker sorprendido mientras baja del escenario para fungirse en un abrazo con su esposa, con quien contrajo matrimonio en 2022, luego de una larga amistad.

Aunque Kardashian y Barker ya son padres de seis niños, este sería el primer hijo que la pareja tiene un común.

Kourtney Kardashian El amor llega cuando menos lo esperas (Instagram @travisbarker)

La noticia del embarazo de Kourtney, de 44 años, llega después de que ambos confirmaran que habían dejado el tratamiento de Fecundación in Vitro (ART, por sus siglas en inglés). De hecho, en otra ocasión, la celebrity explicó a sus seguidores los inconvenientes que ha tenido para quedar nuevamente en estado de gestación.

“Hemos terminado oficialmente con la FIV (...) Nos encantaría un bebé más que nada, pero realmente creo en lo que Dios tiene reservado para nosotros. Si eso es un bebé, creo que sucederá”, dijo Kourtney en un episodio del programa The Kardashians, transmitido en Hulu, el pasado mes de mayo.