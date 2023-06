The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom llega a PlayStation Vita gracias al ingenio de un fanático

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en un PlayStation Vita

El éxito de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha sido absoluto. El videojuego para Nintendo Switch destaca entre lo mejor de 2023. Tanto, que lo han llevado a PlayStation Vita.

Claro, es producto del ingenio de un fanático. El usuario oriorioriorioriori en Reddit mostró el juego “ejecutándose” en el PS Vita, reproduciéndolo posteriormente otros en YouTube. ¿Cómo lo logró?

De acuerdo con los amigos de Wololo, lo hizo gracias al emulador de PC Yuzu, transmitiendo The Legend of Zelda al Vita a través del sistema Moonlight.

“En otras palabras”, señala el portal Wololo, “el juego no se está ejecutando en el PlayStation Vita, sino que se transmite a él, pero el resultado parece ser muy jugable, a pesar de cierto retraso perceptible”.

Moonlight es una implementación de código abierto del protocolo Gamestream. Esta herramienta permite transmitir contenido desde una PC a cualquier dispositivo que tenga instalado un cliente compatible.

En el caso de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pasa de la PC de juegos donde está el servidor de transmisión, al cliente de pantalla, la PlayStation Vita, con Moonlight. El referido usuario de Reddit muestra el videojuego de Nintendo ejecutándose en el emulador Yuzu, transmitiendo el resultado a su PS Vita.

Apunta Wololo que, “aunque está usando el servidor de transmisión oficial de NVidia, la gente le ha recomendado que use Sunshine en su lugar, lo que podría ayudar a reducir el retraso”.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el más reciente éxito de Nintendo

Zelda. Imagen: IGN Latam.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es un videojuego de acción y aventura, parte de la extraordinaria franquicia iniciada en febrero de 1986.

Desarrollado por Nintendo y Monolith Soft, lo dirigió Hidemaro Fujibayashi, con la producción de Eiji Aounuma. Cuenta con la jugabilidad de acción y aventura de mundo abierto de su predecesor, Breath of the Wild.

El usuario encarna a Link, explorando Hyrule y dos nuevas áreas, conocidas como islas celestes y profundidades. Puedes ver más sobre el videojuego de Nintendo Switch en este link de Nintendo.