Salma Hayek incomoda en su episodio de Black Mirror: ¿de qué trata?

La nueva temporada de Black Mirror ya está disponible en Netflix y como era de esperarse, ya ha generado controversia. Desde que se anunció la temporada 6, sorprendió que Salma Hayek protagonizaría uno de los episodios.

Se trata de “Joan Is Awful” (Joan es horrible) donde la mexicana interpreta a personaje que es una versión de sí misma creada con inteligencia artificial.

El episodio muestra el lado más terrible que puede traer la tecnología a la humanidad, en este caso, la inteligencia artificial y las imágenes generadas por computadora que en efecto, ya han causado estragos.

¿De qué trata el episodio de Salma Hayek?

Joan (Annie Murphy) es una mujer ordinaria que descubre que existe una versión dramatizada de su vida que se ha convertido en el tema de un nuevo programa de televisión en el popular servicio de streaming Streamberry. Ahí es interpretada por Salma Hayek (que se interpreta a sí misma). Sin embargo, no se trata de una Hayek real, sino una imagen generada por computadora a la que la propia actriz dio permiso.

Joan se entera de que no puede actuar legalmente pues ella misma, sin saberlo, renuncia a sus derechos al aceptar los términos y condiciones de la aplicación. Su abogado también explica que no puede demandar a Salma Hayek porque la actriz también cedió los derechos de su imagen a Streamberry para que la use como mejor le parezca.

Salma Hayek El episodio de Salma Hayek en Black Mirror es incómodo (Instagram)

Esto la lleva a tomar otras medidas más drásticas como buscar la forma en la que Salma Hayek se oponga a que su imagen sea utilizada.

La escena más incómoda en el episodio de Salma Hayek

En una de las escenas, Joan comienza a comer una tonelada de hamburguesas y bebe una botella de laxante para poder defecar en el pasillo de una boda cercana para llamar la atención de Salma Hayek, mientras los invitados la miran horrorizados.

“No voy a mentir, estaba tan emocionada”, dijo Murphy a TheWrap. “Creo que es tan ridículo, horrible, divertido y asqueroso. Nos divertimos mucho filmándolo, porque todos... filmamos el mismo día, y solo observamos las diferentes opiniones de todos, y la forma en que se involucraron en el momento fue muy divertida”.

La reacción de incomodidad Salma Hayek no fue actuada sino muy real pero ella admitió que fue divertido “burlarse de sí misma”.

“Cuando me dijeron que Charlie me escribió un personaje primero me emocioné, pero luego dije, ‘Espérame tantito, es de horror, o sea que voy a ser alguien horrible, un horrible ser humano, mato a alguien o no sé qué voy a hacer’”, comentó Salma Hayek, según Quien.