Kick vs. Twitch: Ibai Llanos dice sin filtros lo que piensa de la nueva plataforma que ofrece dinero a los streamers

El mundo de los streamers está revolucionado debido al nacimiento de una plataforma que, aunque tiempo tiempo en línea, es ahora que pareciera tomar un impulso para intentar subirse al trono que ocupa Twitch. Se llama Kick y ofrece, de entrada, 16 dólares por hora de transmisión a los creadores de contenidos.

Una de las voces más autorizadas en el stream para hablar de este tema, al menos en el habla hispana, es Ibai Llanos. El creador de contenidos se pronunció ante este tema y sin filtro alguno, como suele ser en sus intervenciones en Twitch, ha dicho lo que piensa sobre Kick.

Twitch parece no atravesar un buen momento. Hobby Consolas reporta que hubo despidos masivos y fuentes cercanas al servicio de stream detallan que hay reglas relacionadas a las publicidades que están cambiando.

Kick aprovecha este bajón y propone fichar a los streamers más conocidos para que utilicen su plataforma y de esta manera le generen tráfico en Internet. La guerra entre ElXokas y Twitch parece arrojar al primer creador de contenido que saldrá corriendo hacia la nueva plataforma.

Sin embargo, las bondades de lo que ofrece Kick, para Ibai no suenan tan convincentes. De hecho, el streamer español se atreve a tildar de “falsas” esas promociones de la plataforma.

“Kick me da miedo. Todo lo que prometen tiene olor a fake. ¿Dinero gratis? No sé yo, es raro. Cuando me regalan dinero, cuidado”, dijo Ibai.

Y añade: “No sé en qué acabará Kick, pero este rollo sobre las suscripciones (el reparto de 95-5 en favor al streamer) no me lo creo. No hay gente tan buena en el mundo. No me mientas”, cerró.

En FayerWayer hablamos con nuestro streamer de confianza, VitoMartinez, sobre su mirada acerca de Kick y cómo ve esta propuesta de una nueva plataforma para creadores de contenidos que van iniciando en este movimiento.

“Yo en este momento ahora hoy por hoy, no me cambiaria a Kick, seguiría en Twitch porque creo que ofrece una plataforma mas estable en el tiempo, no se que ira a pasar con esta nueva”, nos cuenta Vito.

“Lo que sí esta pasando en Kick es que hay mucha gente que lo esta pensando hacer. Ayer en la noche como a la medianoche, habían 126 mil espectadores en Kick, mientras un par de millones en Twitch , lo que hace creer que la plataforma si va creciendo”, detalló