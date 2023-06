La película que odiaba Steve Jobs y en la que prohibió se usaran productos Apple

La excentricidad de Steve Jobs trascendió tanto su vida laboral como personal, pero a su vez, sus decisiones lo llevaron a convertirse en una de las grandes figuras del mundo de la tecnología y el entretenimiento, llegando incluso a interferir en una de las grandes producciones cinematográficas de Hollywood.

Una de las claves del éxito de Jobs y su empresa, Apple radica es el cuidado extremo de su marca, algo que Jobs se tomaba muy en serio, desde la publicidad, pasando por las interacciones con los medios, hasta en donde y en manos de quien aparecían sus productos.

Steve Jobs prohibió por completo que los productos de Apple aparecieran en esta película

Quizás no lo sabías, pero Steve Jobs odiaba la franquicia cinematográfica de Transformers y, aunque nunca explicó las razones de su aversión, simplemente no podía soportar ver ninguna de esas películas, cosa que no le vino bien a una de las producciones, la cual buscaba aliarse con el éxito de Apple.

El director y productor, Michael Bay, quien es la mente detrás de esta exitosa franquicia, tenía la idea de incluir los iPods en una de las películas de Transformers, pero se topó con una pared a la hora de buscar los permisos necesarios para que esto ocurriera, dando como resultada esta curiosa historia.

Siendo la cabeza de la producción Bay hizo todo lo posible sin éxito alguno, en su momento, Bay explicó lo sucedido en una entrevista en diciendo “el responsable de Apple estaba enfadado y al mismo tiempo aterrorizado: como no soportaba la franquicia, porque la consideraba una pérdida de tiempo y dinero, no quería que Apple se asociara con ella”

La vez que la influencia de Steve Jobs llegó hasta Hollywood

De acuerdo a lo que se sabe, la reacción de Steve Jobs fue inmediata, tan pronto como se enteró de los planes de Bay, llamó directamente al director y aparentemente dejó más que claro que el iPod no diría presente en la cinta, ni ningún otro producto Apple, además de añadir que esto no solo sería en esta producción, sino en toda la franquicia.

Esto deja más que clara la determinación de Jobs a la hora de proteger su marca, la cual se ha mantenido alejada de Transformers y, en su lugar, Bay acabó aliándose con Nokia, marca que ha hecho múltiples apariciones en la franquicia.