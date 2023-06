La Inteligencia Artificial rescata la última canción de The Beatles, anuncia Paul McCartney

Pasados 45 años de su grabación original, y tras la muerte de John Lennon y George Harrison, The Beatles reestrenarán un tema. Y todo gracias a la Inteligencia Artificial, según contó Paul McCartney a la BBC.

De acuerdo con el legendario cantante, la tecnología permitió rescatar el tema, que aunque no lo nombró sería Now and Then, compuesto por Lennon en 1978.

“Lo acabamos de terminar y se lanzará este año”, dijo McCartney en el programa Today, de BBC Radio 4.

El grupo intentó grabar Now and Then, una canción de amor, pero por un motivo especial no pudieron hacerlo.

“La canción tenía un estribillo, pero carece casi por completo de versos”, dijo Jeff Lynne, productor de la banda. “Hicimos la pista de fondo, un trabajo preliminar que realmente no terminamos”.

George Harrison se negó a trabajar en la canción, diciendo que la calidad del sonido de la voz de Lennon era “basura”. “Siendo The Beatles una democracia”, recordó McCartney, “no lo hicimos”.

Hubo otros problemas técnicos con la grabación original, incluyendo un zumbido persistente de los circuitos eléctricos en el apartamento de John, donde se grabó.

La Inteligencia Artificial salva Now and Then, de The Beatles

Durante varios años, el tema le siguió dando vueltas en la cabeza a Paul McCartney. Hasta que llegó la Inteligencia Artificial.

Con la tecnología utilizada en el documental Get Back, de Peter Jackson, cuando en ese momento se pudo limpiar el audio de viejos videos separando a los integrantes de la banda, se haría el trabajo con Now and Then.

“Teníamos la voz de John y un piano, y podíamos separarlos con Inteligencia Artificial”, relató McCartney a la BBC. “Le dicen a la máquina ‘Esa es la voz. Esta es una guitarra. Quita la guitarra”.

Paul McCartney Imagen reciente

“Entonces, cuando llegamos a hacer lo que sería el último disco de The Beatles, usamos una demostración que tenía John, tomamos su voz y la obtuvimos pura con esta IA”, agregó Paul.

“Da un poco de miedo, pero es emocionante, porque es el futuro. Tendremos que ver a dónde nos lleva”, recalcó el legendario músico.

Basta esperar a escuchar el resultado, lo que debe ocurrir muy pronto.