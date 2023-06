La reacción viral de Samuel Jackson al perder en los Premios Tony

Los Premios Tony reconocen el trabajo teatral en Estados Unidos. Numerosos artistas se dan cita cada año para la entrega de esta distinción con la que realzan desde los logros actorales, hasta el vestuario, la música, producción, coreografía, dirección, entre otros.

Este domingo la cita para la 76.ª entrega de los Tony Awards 2023 fue en el United Palace de Nueva York.

La velada transcurrió entre aplausos con el reconocimiento a los ganadores. Uno de los momentos más comentados es la reacción del reconocido actor Samuel Jackson cuando perdió por su papel en “La lección de piano”, una obra dirigida por su esposa, LaTanya Richardson.

Y es que la cara de Jackson lo dijo todo cuando anunciaron a Brandon Uranowitz como mejor actor de reparto por su interpretación en ‘Leopoldstadt’.

“Puede que Samuel L. Jackson no haya ganado un Tony, pero su rostro después de perder ganó Internet”, New York Post.

El actor no pudo ocultar su gesto de decepción por perder el Tony. Viró los ojos de una manera tal, que desató los comentarios en las redes.

“¡Su giro de ojos será un meme!’ La reacción poco impresionada de Samuel L. Jackson al perder el premio Tony al mejor actor ante Brandon Uranowitz se vuelve viral”, dijo el usuario @gilbertronich en Twitter.

¡Su giro de ojos será un meme!' La reacción poco impresionada de Samuel L. Jackson al perder el premio Tony al mejor actor ante Brandon Uranowitz se vuelve viral. pic.twitter.com/4zft4lDYvZ — 𝕲𝖎𝖑𝖇𝖊𝖗𝖙𝖗𝖔𝖓𝖎𝖈𝖍 (@gilbertronich) June 12, 2023

Los comentarios se desataron en las redes: “Samuel L. Jackson no tiene buena cara de no ganador. Estoy seguro de que poner los ojos en blanco será un meme”, “la cara de Samuel L. Jackson me está sacando por alguna razón”, son algunos comentarios de usuarios, expuesto por The Post.

Ganadores de los Premios Tony

La lista de ganadores de los Premios Tony fue reseñada por distintos medios de comunicación.

Según la agencia de noticias AP, los ganadores fueron los siguientes:

-Mejor obra: ‘Leopoldstadt’.

-Mejor reposición de un musical: ‘Parade’.

-Mejor reposición de una obra: Suzan-Lori Parks’ Topdog/Underdog.

-Mejor actor en un musical: J. Harrison Ghee, ‘Some Like It Hot’.

-Mejor actriz en un musical: Victoria Clark, ‘Kimberly Akimbo’.

-Mejor actor en una obra: Sean Hayes, ‘Good Night, Oscar’.

-Mejor actriz en una obra: Jodie Comer, ‘Prima Facie’.

-Mejor actor de reparto en un musical: Alex Newell, ‘Shucked’.

-Mejor actriz de reparto en un musical: Bonnie Milligan, ‘Kimberly Akimbo’.

-Mejor actor de reparto en una obra: Brandon Uranowitz, ‘Leopoldstadt’.

-Mejor actriz de reparto en una obra: Miriam Silverman, ‘The Sign in Sidney Brustein’s Window’.

-Mejor dirección de una obra: Patrick Marber, ‘Leopoldstadt’.

-Mejor dirección de un musical: Michael Arden, ‘Parade’.