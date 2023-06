¿Escucha reguetón? Bill Gates revela su lista de reproducción de Spotify para el verano

Bill Gates, conocido como el cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, es un apasionado de la música. Aunque muchos podrían pensar que su gusto musical se inclina hacia géneros más clásicos o intelectuales, Gates ha sorprendido a todos al revelar su lista de reproducción de Spotify para el verano, que incluye una variedad de canciones de diferentes géneros, ¡incluido el reguetón!

En una declaración reciente en su sitio Gates Notes, el filántropo compartió su amor por la música y cómo ha sido una parte importante de su vida desde su infancia: “No puedo imaginar mi vida sin música. Algunos de mis mejores recuerdos de la infancia tuvieron lugar en el sótano de Paul Allen, donde encendía el tocadiscos y me ponía a artistas como Jimi Hendrix y álbumes como Are You Experienced”.

A medida que creció, Bill Gates también descubrió el placer de escuchar música mientras conducía. Además, ha encontrado nuevas canciones y artistas a través de las recomendaciones de sus hijos y amigos como Bono, el vocalista de U2.

Bill's Summer Mix (Gates Notes)

La lista de reproducción de Bill Gates para el verano

En un pantallazo de su playlist, que tiene 34 canciones, podemos ver las primeras 10, con estilos muy variados.

Biil's Summer Mix (Gates Notes)

“Esta lista de reproducción de Spotify incluye muchas de mis canciones favoritas: canciones nuevas y antiguas que me han acompañado a lo largo de los años. Ya sea que esté organizando una barbacoa en el patio trasero, sentado en la playa o simplemente conduciendo con las ventanas bajadas, no dude en convertirlo también en parte de la banda sonora de su verano”, destacó Bill Gates.

Curiosamente, dentro de la lista se encuentra la versión en inglés de Bailando, el hit urbano de Enrique Iglesias. Esta versión incluye la participación de Sean Paul, además de Descemer Bueno y Gente de Zona que son parte del tema original, uno de los éxitos más grandes del reguetón que combinó su base con la de otros ritmos latinos.

En este link pueden acceder a la lista de reproducción completa. Como cerró Bill su post, “feliz escucha”.