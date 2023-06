Zelda como protagonista de su propio videojuego: así la imagina una Inteligencia Artificial

Zelda The Legend of Zelda

La franquicia The Legend of Zelda conquistó fanáticos desde su lanzamiento en Nintendo, en 1986. Las aventuras de Link, enfrentándose a peligros para ayudar a la Princesa Zelda a salvar el reino de Hyrule son las delicias de millones.

Sin embargo, ¿qué pasaría si Zelda protagonizara su videojuego, en lugar de Link? Esto lo imaginó una Inteligencia Artificial, y el resultado es increíble.

CapuSoda es un artista digital residente en Francia que comienza su paso por Instagram: con 77 publicaciones ya cuenta con 1422 seguidores. Se especializa en experimentar con Inteligencia Artificial, enfocándose en personajes femeninos del animé.

Pero también deja espacio para los videojuegos, y gracias a eso podemos disfrutar de la labor con Zelda.

Aunque no especifica con qué IA trabaja, es posible que sea Midjourney. Recordemos cómo funciona: el diseñador genera un comando, prompt, para que la tecnología generativa muestre la imagen que le describe. Queda de parte del humano sumarle o restarle elementos para que el resultado sea el que busca.

Aquí están las publicaciones de CapuSoda con Zelda como protagonista, te las dejamos acá para que des tu opinión. Nos parecen extraordinarias.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom podría convertirse en una película

El más reciente éxito de la franquicia de Nintendo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, podría convertirse en película.

Con los aplastantes resultados de Super Mario Bros. La Película, tanto Nintendo como Illumination quieren seguir montados en la ola. Jeff Sneider, reportero y crítico de cine, indicó recientemente que Universal Pictures está en conversaciones con la gran N para llevar a la pantalla la historia de Link.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo

Disponible en Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hace viajar al usuario a los extensos paisajes de Hyrule y las islas en el cielo. Te dejamos el link del videojuego, por si quieres conocer mayores detalles.