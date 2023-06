Sin Miley no triunfa: Liam Hemsworth “no basta” para ‘The Witcher’ y ahora buscan nuevo actor

Desde que explotó el escándalo con Miley Cyrus por la canción Flowers en la que “ventiló” las infidelidades y maltratos de Liam Hemsworth, las cosas no han ido tan bien para él. Y es que si bien ha sido elegido para uno de los proyectos más ambiciosos de Netflix, está enfrentando un gran rechazo.

Desde hace unos meses se dio a conocer que el actor reemplazará a Henry Cavill como Geralt de Rivia en la temporada 4 de The Witcher. Cavill interpretó al famoso espadachín durante las dos temporadas anteriores y aunque terminó de grabar la tercera temporada, ya nos han dado vistazos de Hemsworth caracterizado como el personaje.

Liam Hemsworth El actor sustituirá a Henry Cavill en The Witcher (Instagram)

En octubre, el australiano publicó una imagen de la serie con un mensaje en el que se lee: “Como fanático de The Witcher, estoy encantado con la oportunidad de interpretar a Geralt of Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura. Henry, he sido fan tuyo durante años y me inspiró lo que aportaste a este querido personaje. Puede que tenga algunas botas grandes que llenar, pero estoy realmente emocionado de ingresar al mundo de The Witcher”.

The Witcher La tercera temporada será la despedida de Henry Cavill (Netflix)

De inmediato, internautas reaccionaron demostrando su inconformidad: “Nadie puede reemplazar a Geralt. Este papel está hecho solo para Henry Cavill y Henry Cavill”; “definitivamente ya no veré el programa”; “solo queremos ver a Henry en ese papel, gracias”; “sin ofender, Liam y lo digo en serio, pero Henry será insustituible”, se lee.

The Witcher La serie ha sido un éxito en Netflix (Instagram)

Dado lo mucho que Cavill había conquistado con el papel, iba a ser un desafío que otro actor interpretara el papel. A pesar de que no hay una explicación oficial sobre su salida, los fans han estado al pendiente de cada anuncio de Netflix respecto al futuro de la serie.

Ahora ha trascendido que la plataforma de streaming estaría buscando a un ‘gran actor’ de Hollywood para The Witcher 4

¿Liam Hemsworth no les basta para una temporada fuerte?

Según los informes, la temporada 4 de The Witcher podría estar buscando a un actor “importante” para interpretar a uno de los personajes más populares de los juegos y libros.

Según Redanian Intelligence, Netflix quiere “una estrella de Hollywood importante y muy capaz de entre 50 y 60 años” para interpretar a Regis, el barbero-cirujano vampírico que se hizo amigo de Geralt en su viaje en múltiples novelas y consolas en Blood and Wine.

Aún no se sabe cómo manejarán el cambio físico de Cavill a Hemsworth pero la creadora de la serie, Lauren Schmidt Hissrich, le dijo recientemente a la revista Total Film que nunca hubo ninguna intención de terminar el programa después de la partida de Cavill.

“Quiero decir, teníamos la opción de que Geralt saliera y terminara el programa. [Pero] eso no es algo que estuviéramos dispuestos a hacer. Quedan demasiadas historias por contar”, y agregó: “Si reemplazáramos a Geralt con otro Witcher, nos estaríamos alejando por completo de los libros, y tampoco creo que eso sea lo que nadie quisiera”.