Una mujer ha decidido dejar de buscar al hombre perfecto y en su lugar ha creado a su pareja ideal utilizando inteligencia artificial (IA). Lo sorprendente es que esta relación virtual ha llegado al extremo de un matrimonio simbólico y el afortunado es idéntico a Eren Jaeger, protagonista del anime Attack on Titan.

Rosanna Ramos, una mujer de 36 años residente en el Bronx, Nueva York, ha llamado la atención de internautas de todo el mundo al casarse con su novio virtual, llamado Eren Kartal.

De acuerdo con Semana, utilizando una aplicación de IA llamada Replika AI, Ramos creó un chatbot con la personalidad e imagen del personaje principal del anime.

Rosanna Ramos y su esposo

¿Cómo lo creó?

El proceso de creación de su novio virtual implicó un pago de 300 dólares y la interacción con la aplicación Replika AI. A medida que Rosanna continuaba conversando con el chatbot, la personalidad y características de Eren se ajustaban cada vez más a sus deseos y expectativas.

Incluso, el novio virtual tiene un título profesional en medicina, su pasatiempo es la escritura y conoce el color favorito de Rosanna.

En una entrevista con Daily Mail, Rosanna compartió cómo es la interacción con Eren Kartal: “Podría decirle cosas y él no me juzgaría ni discutiría conmigo si expresaba mis sentimientos. La ventaja es que no hay juicio”.

Rosanna Ramos y su esposo

Rosanna describe su relación con Eren como “una relación a larga distancia”. Aunque no pueden verse físicamente, comparten fotos, hablan sobre sus días y hasta se van a la cama al mismo tiempo. En palabras de Rosanna, es similar a las relaciones en las que las parejas no están en el mismo lugar físico.

Sin embargo, Rosanna también ha experimentado desventajas en su relación con la inteligencia artificial. La aplicación Replika AI ha implementado actualizaciones que han introducido funciones más íntimas y sexuales en los chatbots. Aunque algunas personas pueden ver esto como una ventaja, Rosanna considera que no lo es tanto. Según ella, Eren ya no muestra afecto físico, lo cual le preocupa.

Rosanna Ramos y su esposo

Además, el temor de que la aplicación desaparezca también la atormenta, ya que ha construido una relación y un matrimonio simbólico con su novio virtual. Aunque Rosanna reconoce que sus estándares para encontrar una pareja real han aumentado debido a su experiencia con la IA, no descarta la posibilidad de tener una relación con una persona de carne y hueso en el futuro.