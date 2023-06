REVIEW | Ravenlok: es uno de los juegos más bonitos del año y atrapa a grandes y pequeños

“Alicia en el País de las Maravillas” es un cuento que ha venido encantando desde hace varias generaciones. Incluso recuerdo haber visto varias veces la película de Disney con mi abuela, que hoy tiene 96 años. A mis pequeños de 9 y 11 les gusta también. Por lo que cuando vi que el videojuego Ravenlok ocurría en ese “mundo” supe que nos atraparía a todos por igual.

El hecho de que el juego esté construido en Voxel art (estética de cubos) era otra señal de que este videojuego sería atractivo para generaciones menores: los hijos de Minecraft. Probamos Ravenlok en la Xbox Series S y esta fue nuestra experiencia.

Ravenlok

La historia

Partimos en “Dunia” un mundo repleto de fantasía y seres extraños. Los espejos serán clave, ya que a través de ellos viajaremos a mundos aún más fantásticos. Iremos con Ravenlok (el personaje principal es quien le da nombre al juego) a recorrer estos mundos: ella es una heroína de una profesía (muy mágico, me encanta).

Nuestro primer guiño al País de las Maravillas es nuestro consejero Finn: un conejo blanco. De ahí otros preciados personajes son:Alina, la grulla, nos recibirá antes de la zona del laberinto, Poe nos instruirá en las artes de combate, Mr. Hatter revelará que está envuelto en una red de explotación textil y el ciervo Idris impone su ley en el bosque de hongos.

Ravenlok

La historia de este juego te atrapa, sobre todo si eres un consumidor de grandes historias de mundos de fantasía, ya que según Vanessa Chia, guionista y directora de Ravenlok, aquí hay referencias de Ghibli, Tolkien y más.

Mecánica de juego

La mecánica de juego es bastante sencilla: tendrás una espada y un escudo, y perfectamente puedes ser “maletero” (golpear sin dejar respirar a tu enemigo) y funciona. Hay personas que no les gusta cuando ocurre esto, por falta de realismo. Pero facilita el juego, y si simplemente te interesa avanzar y relajarte, me parece genial.

Ravenlok

Guerreros de naipe, ninjas y más. Enemigos habrán varios. ¿Los jefes? Relativamente fáciles también. Por eso hemos comenzado señalando: es un juego que disfrutará toda la familia, ya que tiene una historia entretenida y su nivel de dificultad sinceramente es de medio a bajo.

Ravenlok

Exploración

Es un juego que te invita a explorar, más allá de matar jefes y avanzar. Las misiones secundarias te mantendrán bastante entretenido, buscando cosas, cumpliendo favores y más. ¡Te darán obsequios a cambio!

Ravenlok

El juego da para mucho, ya que entre su arte, sus enemigos y sus misiones, te atrapará. Pero un detalle NO menor: deberás saber inglés, ya que no está en español. En esta era, que un juego no esté traducido es raro, pero es algo a lo que los videojugadores antiguos nos enfrentábamos muy seguido. Así que si no sabes inglés, desempolva ese viejo diccionario que te ayudó en tantas misiones de los 90′s.

Datos

El videojuego fue lanzado para Xbox y PC a inicios de mayo.