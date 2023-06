The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom recibe genial tributo con este cosplay de Shirogane-Sama

Foto: Nintendo | Una artista del cosplay sube una interesante foto de la Princesa Zelda de The Legend of Zelda en Reddit y causa revuelo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se mantiene como uno de los juegos más populares del año y ha sacado a flote las ventas de Nintendo y la consola Switch en las últimas semanas.

El lanzamiento de este título ha sido materia de obsesión para fans de la franquicia y los propietarios de esa consola portátil que le han dedicado todas sus horas libres a habitar ese reino.

Con el paso de los días la propia comunidad de seguidores ha sido capaz de desentrañar algunos de los misterios más grandes en torno a esta saga y el juego en concreto.

Ahí tenemos la historia de como un simple NPC, con una conexión directa a la historia de Breath of the Wild, terminó revelando de forma indirecta en qué parte exacta de la línea del tiempo del canon podría situarse toda la trama de Tears of the Kingdom.

Todo a la par que otras comunidades muy activas y llenas de fan de Zelda han manifestado su entusiasmo por el estreno de este juego con una serie importante de tributos.

De manera que tanto los círculos dedicados al FanArt como los artistas del cosplay han liberado una serie importante de obras y sesiones en honor a los personajes de esta aventura.

Y ahora ha tocado el turno a uno de los exponentes más interesantes a nivel mundial de este arte.

Shirogane-Sama le hace un tributo a la princesa Zelda por el estreno de Tears of the Kingdom

Sasha Holland, mejor conocida bajo el nombre de Shirogane-sama, es una cosplayer de origen ruso que podemos considerar como alguien bastante popular, todo gracias en buena medida al estilo de sus tributos que destacan a nivel mundial gracias a distintos atributos.

Sasha inició su trayectoria por el año de 2012, de modo que cuenta ya con poco más de una década de trayectoria en donde cada nueva sesión va demostrando el avance en el perfeccionamiento de su arte. El perfecto ejemplo de ello es el material que ha liberado hace poco de su más reciente tributo en honor a la princesa Zelda:

La cuenta oficial de Shirogane-Sama en Instagram cuenta con más de 788 mil seguidores y más de 1.500 publicaciones en donde por lo general cada tributo cosplay se distingue por un toque atrevido, sexy y muy revelador.

Curiosamente para el caso de la princesa Zelda con esta nueva sesión cosplay nos topamos con algo muy detallado pero igual relativamente conservador para los parámetros de la artista con otros personajes.

Sasha Holland ha cautivado a los fanáticos del cosplay con su increíble habilidad para dar vida a personajes de todo tipo a lo largo de los últimos años y esta no es la excepción.

La gracia esta artista en buena medida reside en su tino para replicar a los personajes con todos los recursos habituales.

Pero da un paso más allá enfocándose en cada detalle para lograr un tributo fiel con un toque auténtico.