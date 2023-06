Spider-Man: Across the Spider-Verse: Modelo rusa luce espectacular en este cosplay de Spider-Gwen

Spider-Man Across the Spider-Verse Spider-Gwen

Spider-Man: Across the Spider-Verse arrasó con la taquilla en su primer fin de semana de estreno. La película animada del héroe de Marvel, producida por Sony Pictures no tiene más que comentarios positivos por parte de los especialistas del séptimo arte y el mundo geek, además de mucho dinero recaudado, con los primeros 208 millones de dólares en cuatro días.

Miles Morales regresa en el traje de Spider-Man y lo acompaña, al igual que en la precuela de este filme, Spider-Gwen. Hay promesa de live action de esta versión del trepamuros, y si todavía no tienen a una actriz para Gwen Stacy, esta modelo rusa quedaría genial en este rol protagónico.

Sasha Holland, mejor conocida como Shirogane Sama, es una modelo rusa que supera los 788 mil seguidores en Instagram. Su contenido, generalmente de cosplays realizados por ella misma le ha hecho ganar esta enorme popularidad.

Aprovechando la llegada de Spider-Man: Across the Spider-Verse, Shirogane hizo su propia versión de la Gwen Stacy a la que le pica la araña radioactiva y el resultado es espectacular.

No solo el traje es idéntico y le queda ajustado a su escultural figura, sino que además le dio el toque final con el look de su cabello, que en la película se da debido a un accidente con Miles, cuando apenas está registrando los primeros “síntomas” de ser un Hombre Araña.