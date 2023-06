Star Wars: Mark Hamill revela si volverá a interpretar o no a Luke Skywalker

No queremos estar tristes, pero sentimos un pequeño dolor en el corazón. Mark Hamill ha revelado que no espera regresar en la próxima película de Star Wars que explorará la nueva Orden Jedi liderada por Rey.

Como recordarán los fans de la franquicia, en Star Wars Celebration 2023, Lucasfilm reveló planes para futuras películas de Star Wars ambientadas en toda la línea de tiempo, desde el amanecer de los Jedi 2.000 años antes de la trilogía de la precuela hasta una próxima película que explora la nueva Orden Jedi, 15 años después de las secuelas.

Screen Rant cuenta en un reporte que ha habido una intensa especulación de que Rey será asistida por fantasmas de la Fuerza en las próximas producciones, lo que le permitiría a Mark Hamill retomar el papel de Luke Skywalker una vez más.

Sin embargo, en declaraciones a The Hollywood Reporter, Hamill ha señalado que no lo considera probable.

¿El adiós definitivo de Mark Hamill?

Cuando se le preguntó si planea volver a interpretar al fantasma de la Fuerza de Luke Skywalker, el actor dio una respuesta habitualmente contundente: ”No, no tengo ninguna expectativa de que eso suceda“.

Luke Skywalker

¿Esta declaración significa que ha llegado a su fin el viaje de Star Wars de Mark Hamill? Hace solo unos días, Hamill expresó su apoyo a una refundición de Luke Skywalker en lugar del uso continuo de edición en, por ejemplo, The Mandalorian. Su comentario a THR realmente parece implicar que cree que su carrera en la franquicia terminó.

En la misma entrevista THR, habló sobre el emotivo rodaje de Star Wars: The Last Jedi y describió la sensación de cierre que sintió: “Bueno, todo fue emotivo, porque cuando leí Episodio VIII, supe que había terminado. Así que estaba disfrutando cada momento, pero también me despedía de todas esas personas con las que me había asociado a lo largo de los años. Así que todavía los extraño”.