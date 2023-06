Marvel: Espectacular fan póster muestra a los nuevos Cuatro Fantásticos enfrentándose a Galactus y Silver Surfer

Fantastic Four

Cuatro Fantásticos, la más esperada película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) podría ver al equipo luchar contra personajes icónicos de la franquicia como Galactus y Silver Surfer, un enfrentamiento que precisamente imagina un fan póster viralizado en Internet.

No se sabe mucho sobre la historia de la venidera cinta, pero la película está programada para llegar a los cines el 14 de febrero de 2025. Después de que el director de la trilogía de MCU Spider-Man, Jon Watts, dejara la película, Matt Shakman de WandaVision fue contratado para dirigirla y los rumores han comenzado a aumentar desde entonces.

En Instagram, el artista @marvels.wolverine compartió su fan póster de los Cuatro Fantásticos del MCU, con la Primera Familia de Marvel enfrentándose a Galactus y Silver Surfer.

De acuerdo con Screen Rant, el arte da vida al rumor de que Silver Surfer y Galactus serán los villanos de Fantastic Four. La elección sin duda sería interesante, presentando tanto a los Cuatro Fantásticos como a dos de los antagonistas más populares del equipo en un movimiento rápido.

¿Estarán Galactus o Silver Surfer en la película?

Como bien saben los marvelitas, Galactus y Silver Surfer son los dos villanos más importantes de Cuatro Fantásticos después de Doctor Doom. Además, ambos han aparecido juntos anteriormente en producciones live-action.

Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer de 2007 vio aparecer tanto a Galactus como a Silver Surfer, aunque este último superó con creces la versión cinematográfica del primero.

En la película, Galactus no era más que una nube gigante, lo que frustró legítimamente a aquellos interesados en ver al personaje cobrar vida. Dado que Marvel Studios toma en serio las representaciones precisas de sus personajes, una versión precisa de cómic de Galactus podría estar reservada para Fantastic Four. La esperamos con ansias.