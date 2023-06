Venderán el manuscrito de “Bohemian Rhapsody” y se descubre una particularidad de su nombre

Hasta el más despistado o desconocedor de la música sabe que “Bohemian Rhapsody” es un verdadero clásico de la historia del rock y hasta de cualquier género musical. Su nombre también sirvió como fuente de inspiración para llevar a la gran pantalla la historia de la banda Queen y en especial la de su máximo referente, Freddie Mercury.

Como nos recuerda la película biográfica, antes de que el mundo la escuchara por primera vez, sus productores dudaron de la calidad debido el largo de tiempo de duración y por el nombre poco relacionado al estilo musical, sin embargo, la agrupación fue insistente y con el pasar de los años, la canción se convirtió en una verdadera leyenda.

Ahora, a 48 años de su creación, se decidió vender el manuscrito original donde Farrokh Bulsara (nombre real de Freddie Mercury) escribió Bohemian Rhapsody, no obstante, la atención de la noticia se la llevó un dato casi desconocido por todos: la canción iba a tener otro nombre.

Primer nombre de Bohemian Rhapsody

El manuscrito original del tema compuesto por Mercury y que pronto será subastado refleja el nombre de la composición el título “Mongolian Rhapsody”. Otro de los hallazgos es que tenía algunos cambios en la letra, por ejemplo, incluía palabras inconexas como “matador” o “belladona”, que finalmente se cayeron de la versión final en beneficio de “fandango”, “Galileo” o “scaramouche” que aparecen de forma incoherente en mitad de la canción.

La internacional casa de subasta Sotheby´s, fue en la encargada de divulgar el descubrimiento este jueves 1 de junio en su sede principal en la ciudad de Nueva York, mismo lugar que ya cuenta con una selección de veinte objetos de los más icónicos del cantante de Queen, y parte de una colección de mil piezas que saldrá a subasta en Londres, Inglaterra, el próximo 6 de septiembre.

En las reliquias a subastar también destacan las composiciones en puño y letra de Freddie Mercury de otras canciones más populares como “We are the Champions”, “Somebody to love” y “Don´t stop me now”.