Demon Slayer: Revelan el diseño original de Tanjiro, irreconocible para los fans de Kimetsu no Yaiba

El diseño original de Tanjiro Kamado en Demon Slayer, también conocido como Kimetsu No Yaiba y creado por Koyoharu Gotouge, ha salido a la luz recientemente y ha dejado a los fans perplejos, especialmente porque este es uno de los personajes más queridos y reconocidos de la serie.

Tanjiro Kamado es especial para mucho seguidores del anime por su personalidad bondadosa y noble, a pesar de los numerosos desafíos que enfrenta. Nunca pierde su esencia optimista, lo cual ha cautivado a los fanáticos y los ha inspirado.

Sin embargo, una reveladora entrevista con Tatsuhiko Katayama, uno de los editores de Kimetsu No Yaiba ha revelado que el diseño original de Tanjiro era completamente diferente al que conocemos hoy en día. De hecho, el diseño original era casi irreconocible, lo cual ha dejado a muchos seguidores sorprendidos e intrigados.

El diseño original de Tanjiro

De acuerdo con Alfa Beta, el diseño original de Tanjiro era mucho más frío y sombrío en comparación con su versión actual. Durante la entrevista con Katayama, se conoció que el personaje era mucho más oscuro, en línea con los planes iniciales de Gotouge para la serie.

El mangaka originalmente tenía la intención de crear una obra más tenebrosa y con menos momentos de humor. El diseño original de Tanjiro incluía cicatrices y mostraba a un espadachín con una mirada fría y oscura, en clara oposición a su personalidad actual.

Diseño original de Tanjiro

Diseño original de Tanjiro

Diseño original de Tanjiro

El concepto original de Tanjiro se basaba en un one-shot de manga llamado “Ka Gari Gari” de Gotouge, que fue la base para dar vida a “Kisatsu no Nagare”, el título original de la serie. Sin embargo, este enfoque más serio y oscuro no fue aprobado debido a su tono, lo que llevó a Gotouge a rediseñar al personaje a petición de Katayama. El resultado fue el Tanjiro querido y amable que conocemos hoy en día y en un manga - anime llamado Kimetsu no Yaiba.

A medida que el anime de Kimetsu No Yaiba sigue desarrollándose, continúan surgiendo detalles y curiosidades sobre la serie. Uno de los misterios que ha despertado la curiosidad de los fans es el origen de la cicatriz de Tanjiro, un aspecto que ha generado muchas especulaciones a lo largo de los años y que aún no ha sido completamente revelado.