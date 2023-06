The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: filtrada la lista de los nuevos amiibo, descúbrelos

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

El mundo de los amiibo de Nintendo está a punto de recibir una emocionante adición. Según un descubrimiento reciente del videojuego The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, parece que se avecinan nuevas figuras amiibo del esperado título.

Como bien saben los jugadores de las consolas Nintendo, los amiibo son figuras y tarjetas interactivas que puedes usar con tus juegos para obtener, nuevas funciones, nuevos modos, armas o atuendos para personajes, entre otros.

El hallazgo en cuestión, realizado por expertos dataminers, revela la existencia de dos telas para paravela que, hasta el momento, no pueden ser desbloqueadas de ninguna manera dentro del juego.

Como explica Nintenderos, esto ha llevado a especulaciones acerca de que estas telas se desbloquearían mediante futuros amiibo aún no lanzados al mercado.

Los nuevos amiibo

Los aficionados a la saga Zelda pueden encontrar más detalles sobre este emocionante descubrimiento en Universo Zelda, donde se comparten los siguientes datos:

Tela del rey Gerudo : Una de las telas encontradas es la representación del rey Gerudo, un personaje clave en la mitología de The Legend of Zelda. Hasta ahora, su tela no ha sido accesible para los jugadores.

: Una de las telas encontradas es la representación del rey Gerudo, un personaje clave en la mitología de The Legend of Zelda. Hasta ahora, su tela no ha sido accesible para los jugadores. Tela de la princesa Zelda: La segunda tela encontrada es la de la princesa Zelda, un personaje icónico y amado por los seguidores de la serie. Su tela también permanece inaccesible en la actualidad.

Lista de amiibo

Este hallazgo ha llevado a la creencia generalizada de que se lanzarán nuevas figuras amiibo de estos personajes emblemáticos de Zelda. Curiosamente, las ID de estas telas se identifican como 1049 y 1050, mientras que la ID correspondiente al amiibo de Link en Tears of the Kingdom es la 1048. Esto sugiere que estas dos próximas figuras de Zelda y Ganondorf podrían ser la clave para desbloquear estas nuevas telas.

No es la primera vez que ocurre algo similar en la franquicia de The Legend of Zelda. En el exitoso juego Breath of the Wild, los contenidos desbloqueables de las figuras amiibo de Link de Skyward Sword y de Majora’s Mask ya estaban presentes antes de que se lanzaran las correspondientes figuras al mercado.