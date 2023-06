Gamer recibe reclamos de sus vecinos porque confunden Zelda: Tears of the Kingdom con porno

La popularidad de los videojuegos puede llevar a situaciones inesperadas, como la que experimentó Plumsoju, un usuario de TikTok y gamer, quien recibió quejas de sus vecinos debido a malentendidos sobre el contenido del videojuego The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

En un video compartido en TikTok, el internauta relata cómo recibió una notificación de su casero informándole que sus vecinos se habían quejado de que se escuchaba “contenido para adultos” proveniente de su casa.

Confundido por la acusación, Plumsoju tardó en darse cuenta de que todo se debía a los sonidos provenientes de Zelda Tears of the Kingdom, en el cual había estado invirtiendo mucho tiempo durante la semana pasada.

Culpa de las Grandes Hadas

De acuerdo con la nota de Nintendo Dúo, el origen de las quejas se encuentra en las Grandes Hadas, personajes del juego que se encargan de mejorar las armaduras de Link. Estas Grandes Hadas emiten sonidos y diálogos bastante llamativos, lo cual puede generar confusión para aquellos vecinos que no están familiarizados con los videojuegos.

Plumsoju recomendó bajar el volumen del videouego al interactuar con las Grandes Hadas, especialmente si se juega en el Modo TV y se tiene vecinos poco familiarizados con el mundo del gaming.

Es importante destacar que las Grandes Hadas son elementos esenciales en el argumento, especialmente si se busca aumentar la dificultad en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom utilizando el sistema oculto del título.

Este curioso incidente demuestra cómo la pasión por los videojuegos puede generar malentendidos y confusiones entre aquellos que no están familiarizados con este tipo de entretenimiento. Como sugerencia, es importante mantener una comunicación clara con los vecinos y explicarles el contexto de las actividades realizadas para evitar malinterpretaciones y posibles conflictos.