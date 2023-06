Este es el actor favorito por James Gunn para personificar a Superman

Al finalizar sus labores con Marvel Studio, James Gunn ya tiene dedicación exclusiva para DC Studio, su nueva casa, donde desempeñará funciones en varios proyectos, uno de ellos: Superman Legacy.

Superman: Legacy será el reinicio definitivo de la franquicia de DC de la mano de Gunn quien aseguró que ya escribió la historia y todavía no define si la dirigirá.

La película se encuentra actualmente en el proceso de casting y ante la ausencia del querido Henry Cavill, el cineasta piensa en el actor, Pierson Fodé, conocido por su papel en el exitoso programa de CBS, The Bold and the Beautiful, que se ha emitido durante 36 temporadas.

Según Variety, Fodé envió una cinta que incluía un montaje de él mostrando su infancia muy parecida a Clark Kent en una granja en la pequeña ciudad de Moses Lake, Wash y a Gunn le gustó lo que vio.

Esta no sería la primera vez que Fodé incursiona en el mundo de los Supers, ya que apareció en el programa Supergirl de The CW como Gregory Bauer, también conocido como Angus, una figura villana que se propuso atormentar al héroe Dreamer.

Retrasos en las grabaciones

La película, que está pautado para estrenarse en el 2025, puede sufrir por la huelga de guionista de Hollywood.

Un reporte de The Wrap sostiene que el director James Gunn entregó su primer borrador del guion de Superman: Legacy la semana pasada, pocos días antes de que el Gremio de Guionistas de Estados Unidos se declarara en huelga.

La película se encuentra actualmente en el proceso de casting de sus personajes y no comenzará a filmarse hasta el primer trimestre de 2024. Esto significaría que lo más probable es que la película entre en producción sin obstáculos por la huelga, dependiendo de cuánto dure.

Sin embargo, otras producciones de DC Studios podrían verse afectadas. Proyectos recientemente anunciados como Supergirl: Woman of Tomorrow y The Authority, aunque actualmente no tienen fechas de lanzamiento conocidas públicamente, podrían retrasar sus plazos de producción si la huelga continuara por un largo período de tiempo.