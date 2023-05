Pedro Pascal confiesa que contrajo infección en los ojos luego de Game of Thrones

Pedro Pascal contó que, luego del éxito de Game of Thrones, permitió que sus fanáticos metieran los dedos en sus ojos y esto causó una infección en sus ojos.

Pedro Pascal en Actor Roundtable

Pascal relevó el suceso en un episodio reciente de Actor Roundtable de The Hollywood Reporter. Junto a Kieran Culkin, Jeff Bridges, Michael Imperioli, Evan Peters y Damson Idris, el protagonista de The Last of Us contó que tuvo varias interacciones emocionantes con sus fanáticos, pero esto le trajo consecuencias.

“Recuerdo que antes, debido a Game of Thrones y la forma en que murió mi personaje, la gente estaba muy interesada en tomarse selfies con sus pulgares en mis ojos”, explicó, mientras los demás se reían a su alrededor.

Oberyn asesinado por The Mountain

Recordemos que en la cuarta temporada de GOT, vemos una escena muy gráfica del personaje de Pascal, Oberyn Martell, que fue asesinado durante una pelea a muerte con Gregor “The Mountain” Clegane y este le sacó los ojos y le aplastó el cráneo.

“Al principio, estaba tan serio y feliz por el éxito del personaje en el programa, ¡y los dejé! ¡En Nueva York, de todos los lugares!”, agregó el actor chileno, de 48 años. “Y luego recuerdo que tuve una pequeña infección en el ojo”.

Pedro Pascal sinónimo de Daddy

Además de la infección en los ojos, hizo una referencia graciosa sobre la actualidad, ya que sus fanáticos lo llaman “Daddy” en redes sociales.

“Me estoy divirtiendo con eso, parece un poco relacionado con el papel”, y bromeó diciendo que “no es un papá y yo no voy a ser un papá”. Aunque Pedro Pascal sea muy abierto en entrevistas, su vida privada es muy íntima, ya que no se sabe si tiene parejas o hijos.