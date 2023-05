Ganondorf es un brutal villano de Dragon Ball Z en esta ilustración de The Legend of Zelda al estilo de Akira Toriyama

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom provocó toda una locura en los fanáticos de Nintendo y de los videojuegos en general. Desde que fue anunciado se convirtió en uno de los títulos más esperados hasta el punto en el que no se pudo contener su material y se filtró unos días antes del estreno.

Es tanta la locura que los seguidores de la serie de videojuegos, que además tienen el talento del arte en sus manos, han ilustrado a sus personajes haciendo una especie de crossover con otras aventuras del mundo geek.

Es así como nos encontramos este maravilloso diseño del ilustrador chileno Salvamakoto, que plasma según su imaginación cómo se vería Ganondorf como un villano de Dragon Ball Z, al mejor estilo de Akira Toriyama.

Ganondorf es conocido por su búsqueda del poder y su deseo de obtener la Trifuerza, un antiguo artefacto divino que otorga poder ilimitado.

En muchas entregas de la serie, se revela que Ganondorf es en realidad la encarnación malvada del Héroe del Tiempo, que surge cuando un individuo toca la Trifuerza con un corazón lleno de maldad.

En este diseño tendría que enfrentarse a Goku, Vegeta o Gohan transformados en Super Saiyajin. O quizás, si es el caso de que estemos en Dragon Ball Super, a Piccolo con su nueva transformación del Orange.

Esta versión de Ganondorf es muy similar a los villanos que aparecían en Dragon Ball GT, o los antagonistas de la Patrulla Roja que sólo salieron en películas de Dragon Ball Z.