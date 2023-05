The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom: definitivamente podría ser “el juego del año” este 2023

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

Nintendo lanzó a comienzos de este mes “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”. El esperado videojuego lleva a los jugadores a la aventura más épica a través del Reino de Hyrule: esta vez en cielo, tierra y subsuelo. El mapa es una locura.

El juego es una secuela directa de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, y presenta un vasto mundo nuevo para explorar, nuevos enemigos para luchar y nuevos desafíos para superar. En “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, los jugadores nuevamente asumimos el papel de Link, nuestro joven héroe que debe salvar a Hyrule de una fuerza oscura que amenaza con destruir el reino.

Link debe viajar a los cielos de Hyrule y explorar las misteriosas islas que flotan allí. En el camino, se enfrentará a nuevos enemigos, resolverá acertijos y descubrirá secretos antiguos: hasta que llega el momento de “dar el salto”. El mapa es muy amplio, y deberás explorarlo subiendo, bajando, bajando aún más, constantemente para completar una larga lista de misiones.

Imagen: Nintendo | La filtración de The Legend of Zelda: Tears Of The Kingdom ha puesto a Nintendo en alerta máxima dentro de Twitch. Pero a veces se equivoca.

Sin hacer mucho spoiler, habrá que rescatar a Zelda, quien se ve enredada en un nudo del tiempo. Una de las misiones te llevará a recoger sus “recuerdos” y tal como si fuera un puzzle, reconstruirás una antigua historia que te ayudará a comprender lo que ha ocurrido.

Zelda

“The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” destaca por tener un gran nivel de detalles. La tierra de Hyrule es un paisaje vasto y variado, con bosques, montañas, desiertos y más. Los cielos de Hyrule están llenos de islas misteriosas, cada una con sus propios desafíos y recompensas. Y el subsuelo tendrá un aspecto más oscuro y misterioso.

Nuevos personajes: ¿Y cuándo hablará Link?

Además del vasto mundo por explorar, “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” presenta un nuevo elenco de personajes, incluidos nuevos enemigos y aliados. Los jugadores conocerán una variedad de nuevos personajes, cada uno con su propia personalidad e historia. En este elenco estarán tus aliados que te otorgarán poderes especiales para completar la aventura. Cada uno de ellos representa a las tribus insignia de la saga.

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Dato no menor: amamos la historia y los diálogos de estos personajes (muy motivadores). Pero por lo mismo, ya era hora que Nintendo le diera “una voz a Link”. Frustra un poco que los otros personajes le hablen tan emocionados a nuestro héroe y que él quede sin contestar palabra alguna.

Creatividad a todo dar

Nintendo también nos dio novedades respecto al combate: nuevos poderes, nuevas armas y nuevas habilidades. El juego también cuenta con un nuevo sistema de elaboración, que permite a los jugadores crear nuevos objetos y armas. Las posibilidades de combinación son ilimitadas.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom NINTENDO

Motiva mucho el poder crear armas, vehículos y más. Incluso en una parte del juego podrás construirle su propia casa a Link. La cantidad de elementos, ya sean: piezas, ingredientes, armas y más, hacen que tengas cientos de horas de entretención. Además que el videojuego está plagado de easter eggs.

Los “Zelda” del pasado están presentes

Dentro de los objetos que vayas encontrando en el videojuego está plagado de easter eggs. Podrás encontrar desde los atuendos que Link utilizó en otros videojuegos de Zelda, hasta la mismísima Majora’s Mask.

Esta es otra línea dentro del videojuego que te mantendrá muy entretenido y ocupado: descubrir los cientos de tesoros escondidos. En cuevas, haciendo misiones o simplemente recorriendo el mapa, te generará gran ilusión encontrar cosas fantásticas.

Imagen: Nintendo | Antes el lanzamiento del nuevo juego de The Legend of Zelda Nintendo ha lanzado un genial video en honor a la Master Sword.

¿Ganas de pelear?

Más allá de los más de 100 templos, los jefes en cada tribu y las misiones principales, si tienes ganas de pelear tendrás desafíos por todo el mapa. Podrás derrotar a grandes monstruos de roca, a grandes bestias, creaciones monstruosas y más.

Si quieres “entrenar” y llegar mejor preparado a los jefes, créeme que el mapa está cargadísimo de batallas épicas que te mantendrán muy ocupado. Con eso y los templos (con los que mejorarás tus corazones y resistencia) estarás listo para todo.

Kologs: no sean malvados con ellos

Pobres Kologs. En Internet hemos visto como muchos jugadores de “The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom” han torturados a estos personajes.

Los Kologs te entregan semillas que puedes canjear por más espacio para almacenar tus armas y otros artículos. No seamos malos con ellos. Aunque debo reconocer que un par de veces se me han caído piedras sobre ellos y dicen “ay” con ternura. Más pena me da.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Hay mucho más...

Que difícil es “resumir” todo lo que este videojuego nos entrega. Probablemente terminemos escribiendo una segunda o hasta una tercera nota más adelante, ya que “The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom” es un videojuego tan amplio y completo, que va a entregar entretención para rato.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Conclusión

Sin hacer spoiler, “The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom” es una gran entrega. Nos atrevemos a decir que es mejor que “Breath of The Wild” que ya era bastante bueno. ¿Mejor videojuego de la historia? Ese es un tema que sinceramente depende de la evaluación de cada jugador y de sus gustos, pero claramente este título podría convertirse en el Goty (Game of The Year, videojuego del año) de este 2023.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo

Entre la tecnología de los zonnan, los objetos, los desafíos, la historia y todo lo que “TLOZ: Tears of the Kingdom” nos entrega, hemos pasado varios días invirtiendo horas de juego en este título. Y ha valido todo el esfuerzo: hemos avanzado, hemos disfrutado y este videojuego sin duda está recomendado. Más aún si ya amas la saga de Zelda. Nunca te aburres: siempre hay alguna misión que hacer o algún objeto que buscar.

Y ni hablar del arte: ¡Mira que trazos más hermosos!

“The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” es imprescindible para los fanáticos de la serie Zelda. El juego seguramente proporcionará horas de entretenimiento para jugadores de todas las edades. “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” ya está disponible para el sistema Nintendo Switch. El juego está clasificado como E10+ para mayores de 10 años por la ESRB.