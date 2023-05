Dragon Quest: Adventure of Dai: ya tenemos fecha

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai

Square Enix ha anunciado que “Dragon Quest Infinity Strash: The Adventure of Dai” se lanzará el 28 de septiembre de 2023. El juego está basado en la popular serie de anime Dragon Quest: The Adventure of Dai, y contará con una nueva historia, nuevos personajes y nuevas mecánicas de juego.

En “Dragon Quest Infinity Strash: The Adventure of Dai”, los jugadores tomarán el control de Dai, un joven héroe que se está entrenando para convertirse en un poderoso guerrero. Dai debe unirse a sus amigos para derrotar al malvado Hadlar y sus secuaces, que amenazan con destruir el mundo.

¡Atentos al lanzamiento!

El juego contará con un sistema de combate por turnos y los jugadores podrán elegir entre una variedad de ataques y habilidades. Los jugadores también podrán explorar el mundo, resolver acertijos y coleccionar objetos. “Dragon Quest Infinity Strash: The Adventure of Dai” seguramente será un éxito entre los fanáticos de la serie de anime y la franquicia Dragon Quest. Parece que el juego será muy divertido y será genial ver a Dai y sus amigos en acción nuevamente.

Aquí hay algunos detalles adicionales sobre el juego:

El juego estará disponible tanto en formato físico como digital.

El juego admitirá hasta cuatro jugadores en modo cooperativo local. El juego contará con una nueva historia que se desarrolla después de los eventos de la serie de anime.

El juego contará con nuevos personajes, incluido el nuevo amigo de Dai, Popp.

El juego contará con nuevas mecánicas de juego, como la capacidad de volar.

¿Y tú? ¿Qué tan ansioso estás por este lanzamiento? Estará disponible para distintas plataformas y las tres principales consolas.