Marvel: Teoría sobre Avengers: Secret Wars asegura que Kang no será el antagonista principal sino un esperado villano

Jonathan Majors Ant Man and The Wasp: Quantumania estrena este 16 de febrero

La Saga del Multiverso del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) ha establecido a Kang y sus variantes como las amenazas a vencer, pero los informes recientes sobre el lugar de Kang en esta era del MCU hacen que una gran teoría sobre Avengers: Secret Wars sea mucho más probable.

Kang, interpretado por Jonathan Majors, se estableció como el villano de esta saga en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que fue clave en la configuración de los eventos del próximo evento cruzado Avengers: The Kang Dynasty (2 de mayo de 2025) ya que sus variantes ahora están listas para tener un papel importante, tras lo visto en una de las escenas postcréditos del filme del Hombre Hormiga.

Sin embargo, una teoría sobre Avengers: Secret Wars (1 de mayo de 2026) sugiere que no estará vinculada a The Kang Dynasty de la misma manera que Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, sino que tratará un conflicto separado de Kang y sus variantes.

La base de la teoría: Kang no iba a ser el gran villano en principio

Cuenta Screen Rant que Marvel cambió sus planes para la Fase 6 (de la cual aún no se han revelado todos los títulos) después de ver la actuación de Jonathan Majors en Loki y Ant-Man and the Wasp: Quantumania, convirtiendo a Kang en el centro de la saga del multiverso.

Por supuesto, la pregunta que surge después de esto es cuál era el plan original de la Fase 6 si lo cambiaron después de ver lo que hizo Majors, pero como se desconoce el futuro del actor por problemas legales, esos planes originales podrían establecerse en movimiento después de todo.

Marvel seguramente ya tenía planeadas las Fases 5 y 6 cuando los ejecutivos vieron el desempeño del actor, por lo que es poco probable que el estudio se deshiciera de sus planes iniciales.

kang el conquistador

Con el futuro de Majors incierto por ahora, Marvel podría volver a esos planes para la Fase 6 y adaptarlos a lo que ya han establecido, lo que significaría que Kang no será la amenaza a la que enfrentarse en Avengers: Secret Wars, y en su lugar, la sexta película de los Vengadores verá a un villano diferente, uno que encaja a la perfección: Doctor Doom.

Oh yeah, Doctor Doom

Si Kang originalmente no era el foco principal, esto significa que alguien más lo era, y la opción más probable es Doctor Doom.

Cuando se reveló el título de la sexta película de los Vengadores, comenzaron las especulaciones sobre la introducción del Doctor Doom en el MCU, y desde entonces han surgido varias teorías que sugieren formas en las que Doom puede hacer su gran aparición en este universo.

En la historia de Secret Wars de 2015, Doctor Doom tuvo un papel clave, convirtiéndose en “God Emperor Doom”, el Señor y Mesías de Battleworld a quien los héroes sobrevivientes buscan derrocar para restaurar el universo. La presencia del Doctor Doom en el MCU parecía improbable no hace mucho, pero con la confirmación de la introducción de los Cuatro Fantásticos en la Fase 6, el papel de Doom como villano en Avengers: Secret Wars ahora es más probable.

Doctor Doom

Aunque la presencia de un montón de variantes de Kang en el MCU es una adición emocionante e interesante, ha habido muchas preguntas sobre cómo encajarían en la historia de Secret Wars, más aún ahora que Kang fue derrotado al final de Quantumania. Todo esto queda mucho más claro si Marvel no planeó que Kang fuera el principal malo de la Saga del Multiverso, y hace muy probable que, después de todo, Doctor Doom podría ser la amenaza a vencer en Secret Wars.