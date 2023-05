Artista chilena se convierte en Ada Wong en este impresionante cosplay inspirado en Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake revivió el interés por la franquicia de muchos gamers en todo el mundo tras su lanzamiento en marzo. La versión renovada del recordado título de 2005 trajo a personajes queridos de RE, incluyendo a Ada Wong.

Al igual que el Resident Evil 4 original, el remake transcurre seis años después de la catástrofe biológica en Raccoon City, cuando el agente Leon S. Kennedy es enviado a rescatar a la hija del presidente, a quien han secuestrado.

El nuevo videojuego está actualizado con nuevos gráficos, enemigos y otras novedades, como el renovado sistema de combate de Leon que ahora incluye el sigilo.

Como muchos recordarán, Wong apareció por primera vez en Resident Evil 2 y se trata de una misteriosa agente espía estadounidense de rasgos orientales, fuente de inspiración para los fans de la franquicia y de cosplayers para disfrazarse como ella.

El espectacular cosplay de la espía de Resident Evil

La cosplayer chilena Yuuko, mejor conocida en Internet y las redes sociales como yuuko.cosplay, con más de 35 mil seguidores en Instagram, es la gran protagonista de este cautivador cosplay de Ada.

“Until next time, Leon’. Les vengo a mostrar mi cosplay de Ada Wong en versión Resident Evil 4 Remake. Desde hace años soñando con poder hacer ‘cos’ de Ada y ahora con esta nueva versión me animé a hacer el cosplay. Espero que les guste la fotito, a mí me encantó”, escribió en el caption del post la modelo, quien demuestra ser una gran fan de la franquicia.

Como podemos observar, la creadora de contenidos lleva puesto el traje original de Ada Wong, con el vestido rojo con los sujetadores negros y las botas altas del mismo color. Además, recrea a la perfección el look de cabello del personaje y hasta lleva en sus manos su arma.

“Aún quedan más fotos de Ada. Muchas gracias por todo el cariño en mis últimas publicaciones”, agregó Yuuko en otra publicación con una nueva imagen del cosplay, esta vez con una pose más sexy pero sin perder la acción que transmite la espía.