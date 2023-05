Star Wars: Esta es la razón por qué los Jedi no usan los rayos de la Fuerza pero lo Sith sí

A pesar de ser igual de fuerte en la Fuerza, una habilidad innata de los Sith que los Jedi en la franquicia de Star Wars no manejan son los rayos de la Fuerza. Presentados por primera vez cuando Darth Sidious electrocutó a Luke Skywalker en Star Wars: Return of the Jedi, esta habilidad es un arma poderosa para los Sith.

Para crearlos, según el canon, los Sith deben aprovechar la energía de la Fuerza y luego canalizarla por sus brazos, lo que les permite expulsar electricidad de sus manos y dedos.

Como recuerda Screen Rant, a lo largo de las décadas, los rayos de la Fuerza se han asociado fuertemente con los Sith. Palpatine es particularmente aficionado a este poder, usándolo con el efecto más espectacular en Star Wars: The Rise of Skywalker.

Curiosamente, su nieta Rey desató accidentalmente el mismo poder, pero eso fue visto como un indicio de su herencia del Lado Oscuro. Además, el fantasma de la Fuerza de Yoda hizo algo similar en Star Wars: The Last Jedi, pero invocó energía del entorno para hacerlo.

Naturalmente, esto plantea la pregunta de por qué los rayos de la Fuerza son una habilidad típica de los Sith.

Star Wars

Por qué los rayos de la Fuerza están asociados con los Sith

Ciertos poderes de la Fuerza están inherentemente conectados con el Lado Oscuro. Este parece ser el caso de los rayos de la Fuerza, con una tradición más amplia de Star Wars que insinúa que son una liberación de ira y odio.

Una escena rara desde la perspectiva de Palpatine en la novela Queen’s Hope de EK Johnston sugiere que un Sith experimenta una liberación emocional al desatar un rayo de la Fuerza, quizás explicando dos ocasiones en las que Darth Sidious parecía incapaz de detener el flujo destructivo.

Algunos incluso han especulado que los Sith pueden volverse adictos a los rayos de la Fuerza. Esto explica naturalmente por qué los Jedi no generan los rayos.

Star Wars

Los Jedi buscan dominar sus emociones en lugar de ser dominados por ellas, por lo tanto, los rayos de fuerza están prohibidos, ya que se entiende mejor como una efusión espontánea de odio y rabia. Se sabe que dos Jedi invocaron a los rayos de forma espontánea, Dooku y Rey, lo que sugiere que se genera espontáneamente y no requiere entrenamiento.