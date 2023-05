Spider-Gwen luce más impresionante que nunca en este cosplay, antes de su vuelta al Spider-Verse

Spider-Man Across the Spider-Verse Spider-Gwen

Spider-Man Across the Spider-Verse arriba a los cines en junio, y los fanáticos se muestran cada vez más emocionados. Incluso, tanto para llevar ese sentimiento y convertirlo en cosplay, no solo con el héroe arácnido, sino con su compañera, Spider-Gwen (Ghost-Spider).

La segunda película de la saga animada del multiverso de las telarañas, después de la exitosísima Into the Spider-Verse (2018), tendrá a Gwen Stacy de regreso, luchando codo a codo con Miles Morales en nuevas aventuras.

La californiana Brianna Torres, una de las cosplayers más populares de Estados Unidos, encarna en esta oportunidad a la heroína, en impresionantes imágenes compartidas este mes.

Con más de 915 mil seguidores en Instagram, missbrisolo, como se hace llamar, se define como geek, chica de gimnasio y modelo.

Torres subió dos publicaciones disfrazada como Spider-Gwen, con su característico traje blanco y negro hecho de spandex, adaptando también su cabello al corto del personaje.

“Este es uno de mis peinados favoritos para llevar cuando hago cosplay, creo que es tan lindo”, escribió Torres en su cuenta de Instagram. “Realmente quiero hacer una sesión de fotos con este cosplay fuera de mi casa, luciendo como una genial mujer araña, y espero hacerlo antes de que salga la película”.

Mientras una publicación de imágenes tiene más de 45 mil Me Gusta, la otra es un reel con 26.8 mil Me Gusta.

Todo listo para el estreno de Spider-Man Across the Spider-Verse

Con la dirección de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, Spider-Man Across the Spider-Verse es la nueva película sobre el trepamuros en su versión Miles Morales.

La voz de Spider-Gwen es de Hailee Steinfeld (californiana como Brianna Torres, por cierto), Kate Bishop en Hawkeye de Marvel.

Spider-Man Across the Spider-Verse Sony Pictures

En la lista de actrices y actores también destacan Shameik Moore, Jake Johnson, Issa Rae, Daniel Kaluuya y el guatemalteco Oscar Isaac.

La nueva película de la saga del Spider-Verse se estrena en cines el 2 de junio.