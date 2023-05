Marvel: Modelo española se une a la fiebre de Guardianes de la Galaxia 3 con este cosplay bodypaint de Star-Lord

Con un 82 por ciento por parte de los críticos y hasta un 94 por los usuarios en Rotten Tomatoes, Guardianes de la Galaxia 3 es un rotundo éxito para Marvel Studios, y para muchos, la mejor película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés ) desde Avengers: Endgame.

En esta espectacular cinta, volvimos a ver en accióna Star-Lord, también conocido como Peter Quill, interpretado por Chris Pratt y el líder de la banda de superhéroes más irreverente de Marvel.

Si bien por su atuendo de forastero y su espectacular casco el personaje siempre ha sido inspiración para cosplayers del mundo, pocas mujeres se han atrevido a disfrazarse como él. Sin embargo, una modelo de España llegó a otro nivel haciendo un espectacular cosplay bodypaint.

El cosplay bodypaint de Star-Lord

Fue la modelo española Cynthia Perdomo, mejor conocida en Internet y las redes sociales como cyntaxis_ y con miles de seguidores en Instagram, quien pintó su cuerpo para hacer este fascinante cosplay bodypaint de Star-Lord.

“Starlord /Peter Quill ~ Guardians of the Galaxy. Decidme que no soy la única que aún no supera la nueva película de The Guardians of the Galaxy Vol. 3″, escribió en el caption del post la creadora de contenidos, quien vio cómo la publicación se llenó de cientos de me gustas y decenas de comentarios con halagos.

Como podemos observar, la cosplayer logró igualar el traje original de Peter Quill sin una sola prenda de ropa. Todo lo hizo con pintura en su cuerpo, agregando detalles de edición como las armas de fuego del líder de los Guardianes.

Además, Cynthaxis destacó que, con sus propias manos, creó el caso de Star-Lord. Lo hizo con funnygummy, según sus propias palabras en el post.

“No la supero, estás increíble”, “Esta obra de arte de pintura corporal es increíble”, “Hiciste un hermoso trabajo” fueron algunos de los elogios que recibió la modelo.