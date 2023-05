Chris Hemsworth hace temblar al fandom de Marvel: ¿no volverá a interpretar a Thor?

Chris Hemsworth parece no estar seguro de si volverá a interpretar a Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), en una posible Thor 5 o en otra producción.

Thor sigue siendo uno de los pocos Vengadores originales que quedan. Recientemente, Hemsworth protagonizó Thor: Love and Thunder en la Fase 4, que presentó una pantalla de texto al final que decía que Thor regresaría.

Sin embargo, el futuro del actor australiano con el MCU puede haber recibido una actualización preocupante. En una entrevista con Total Film Magazine y citada en ScreenRant, Hemsworth habló sobre su experiencia trabajando en Extraction 2 y cómo lidió con algunas de las acrobacias más desafiantes de su carrera.

Mientras hablaba sobre los nuevos tipos de acrobacias que hizo en esa película, el actor mencionó cómo le encantaría integrarlo en una protección de Marvel, si alguna vez vuelve a hacer una: “Es lo más difícil que he hecho. No estoy exagerando. Al final de una toma, estás aspirando aire como nunca antes, y todos caen de rodillas. Pero es mucho más gratificante. Me encantaría tomar este estilo e integrarlo en una película de Marvel, si alguna vez hiciera otra”.

¿El adiós de Thor?

Si bien Hemsworth no dice definitivamente si ha terminado de interpretar a Thor, tampoco confirma un regreso, dejándolo solo como una posibilidad potencial y plantea algunas preguntas sobre cuándo podría regresar.

Thor: Love and Thunder fue un éxito de taquilla a pesar de las críticas mediocres, lo que dejó la puerta abierta para que regresara el Vengador asgardiano. La escena post-créditos ncluso planteó la idea de Thor 5 presentando una guerra con Hércules.

Thor: Love and Thunder

Los comentarios de Hemsworth posiblemente podrían indicar que no existe un acuerdo en este momento entre el actor y Marvel Studios. Aunque protagonizó una cuarta película de Thor, es posible que no lo contraten por más, ya que Marvel se ha alejado de los grandes acuerdos de seis y nueve películas de los primeros días del estudio.

En este punto, en lugar de protagonizar Thor 5, Chris Hemsworth puede terminar su tiempo con el MCU en una de las próximas películas de los Vengadores en la Fase 6.