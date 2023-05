Pedro Pascal se suma a una vida sin niños: “No quiero ser padre”, y los internautas lo felicitan

El actor chileno Pedro Pascal sigue triunfando en el cine y las plataformas de streaming con sus series, desde donde se ha ganado el cariño de los internautas con sus papeles de Oberyn Martell en ‘Game of Thrones’, así como a El Mandaloriano, en la serie ‘The Mandalorian’, y al más reciente Joel Miller, en “The Last of Us”.

Sus actuaciones son brillantes y le han valido tres premios este año como Mejor Actor, Mejor Serie y Mejor dúo en la pantalla en los MTV Movie & TV Awards por “The Last of Us”. El artista esta semana fue parte de la Mesa Redonda de Actores de Drama, show que el medio de comunicación The Hollywood Reporter reúne a varios artistas para hablar sobre varios temas.

A Pascal lo acompañaron las estrellas de Jeff Bridges, Michael Imperioli, Evan Peters, Damson Idris y Kieran Culkin, quienes opinaron a acerca de algunas curiosidades que habían vivido con su público. Una anécdota bastante graciosa vivió el actor suramericano.

“Recuerdo, antes, por ‘Game of Thrones’ y la forma en que murió mi personaje (le extirparon los ojos con los dedos) (…) la gente estaba muy interesada en tomar selfies con sus pulgares en mis ojos”, relató y luego acotó esto le emocionaba mucho. Sabía que su personaje estaba teniendo mucho éxito.

Pero todo ese idilio por la peculiar petición se acabó cuando tuvo un percance: “Recuerdo haber tenido una pequeña infección en el ojo”.

Un gran padre en la pantalla, un gran tío en la vida real

El actor de 48 años no tiene pareja actualmente, pero en varias oportunidades lo han vinculado con actrices como Maria Dizzia y Sarah Paulson, con quien todavía mantiene una grandiosa amistad. Durante ‘Juegos de tronos’ se rumoró que mantenía una relación con Lena Headey y hace ocho años se le vio en muchas oportunidades con Robin Tunney,

"I'm not a daddy. And I'm not gonna be a daddy!" - On the Drama Actor #THRRoundtable, Pedro Pascal talks his fatherly roles in both #TheMandalorian and #TheLastOfUs pic.twitter.com/lxv15WA20p — The Hollywood Reporter (@THR) May 24, 2023

Pero no solo no tiene novia oficial, tampoco tiene hijos y esto es algo que lo tiene sin cuidado. Él ha sido un grandioso padre, pero en la pantalla cuando ha interpretado a El Mandalorian, quien guiaba a su hijo Grogu, y más recientemente fue la figura paterna para Ellie en ‘The Last of us’. Por su espectacular desempeño se ganó el apodo de “Daddy”.

Por lo que al ser consultado sobre este sobrenombre, expresó: “Me estoy divirtiendo con eso. (Lo de papá) parece un poco relacionado con el rol. Hubo un período en el que Mandalorian es muy padre para Grogu y Joel es muy padre para Ellie. Estas son roles de papá, eso es lo que es”.

Sin embargo, fue enfático: “No soy papá ¡Y no voy a ser papá!”. Pedro tiene dos sobrinos adolescentes, a quienes adora y mima como si fueran sus hijos, pero no quiere cargar con esa responsabilidad propia para toda la vida.

Sumarse a una vida sin niños le valió muchos aplausos en las redes sociales: “No es necesario ser padre o madre si no se desea, la paternidad y maternidad son decisiones personales”, “¿Puede ser más perfecto?”, “Ya es el papa adoptivo de todo chile dejen tranquilo al hombre”, “Estamos en otros tiempos, cada cual elige si quiere procrear” y “Tener hijos no es la función única del hombre o de la mujer”, lo apoyaron sus compatriotas y seguidores.