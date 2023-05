Los Foo Fighters se presentaron por primera vez con su nuevo integrante

Hace tan solo tres días el mundo se enteró que Josh Freese sería el nuevo baterista de los Foo Fighters y que tendría la gran responsabilidad de sustituir a Taylor Hawkins, músico icónico de la banda estadounidenses que lamentablemente perdió su vida el pasado mes de marzo del 2022, minutos previos a una presentación programada en Bogotá, Colombia.

Finalmente, y luego de varios meses de ausencia por las razones ya conocidas, la agrupación liderada por el ex Nirvana, Dave Grohl, comenzó una seguidilla de presentaciones la noche de este miércoles 24 de mayo en Gilford, New Hampshire.

Primera presentación de Josh Freese

“¿Pueden todos ¿Le darían la bienvenida al hombre detrás de la batería, Josh Freese?”, dijo el cantante y guitarrista entre los aplausos de la multitud. “No estaríamos aquí esta noche si no fuera por Josh, así que todos denle a Josh un gran aplauso”, fueron las palabras de presentación del nuevo integrante ante el público.

El show contó con una lista de 21 canciones que incluyó su nuevo tema “Rescued”, promocional que formará parte de su próximo álbum But Here We Are, al igual que los nuevos temas “Under You” y “Nothing At All”.

El undécimo disco de estudio de Foo Fighters y el primero luego de la muerte de Taylor Hawkins, llegará el próximo 2 de junio, definido por sus integrantes como el “primer capítulo” de su nueva vida y “una respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda a todo”. “Un testimonio de los poderes curativos de la música, la amistad y la familia”.

Foo Fighters actuarán este fin de semana en Massachusetts como cabeza del Boston Calling. También estarán en importantes festivales como Bonnaroo, Austin City Limits, Riot Fest y Louder Than Life. Días atrás, Grohl anunció que pronto anunciarán una serie de recitales en el Reino Unido.