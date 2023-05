Un youtuber convierte una calculadora de 10 $ en un emulador de juegos de Nintendo, ¿cómo lo hizo?

Como lo retro siempre vende, los juegos antiguos de Nintendo se erigen como los más populares para los amantes de la nostalgia. Taki Udon, un youtuber, llegó más lejos: convirtió una calculadora de 10 $ en un emulador de videojuegos.

Udon es experto en juegos retro, y su canal de YouTube supera los 229 mil seguidores, todos ávidos de viajar a la época dorada del entretenimiento. Disfruta entrar por los más remotos vericuetos para traernos lo mejor del pasado, adaptándolo a tecnología del presente.

El youtuber ubicó una calculadora de escritorio GHLBD de segunda mano, y ayudado por su estilo la convirtió en una especie de Game Boy actualizada. ¿Cómo lo hizo? Te dejamos a continuación el video explicativo, que ya tiene más de 264 mil visualizaciones y 9.3 mil pulgares arriba.

Lo malo es que la calidad de la imagen no es la mejor, pero forma parte de la lógica dificultad de adaptarse al tipo de pantalla.

Los elementos principales para convertir la calculadora en un emulador de juegos Nintendo

La calculadora GHLBD cuenta con un procesador ARM Cortex-A7 Quad-core de 32 bits y 1.8 GHz, además de 1 GB de RAM, con una pantalla táctil a todo color y un puerto de conexión USB-C para la carga.

El aparato también funciona con una unidad USB externa, clave para ejecutar juegos clásicos de Nintendo.

Super Mario Bros. Nintendo

En la configuración se instalan emuladores y juegos ROM, utilizando la conexión USB. Como bien compara Slash Gear, “debería funcionar como cargar un software similar en un teléfono Android, aunque el hardware probablemente sea más simple de lo que estás acostumbrado”.

¿Vale la pena hacer todo el proceso de Take Udon para poder jugar en una calculadora? No, no lo vale evidentemente, pero es un ejemplo más de que sin importar el aparato, si posee los elementos necesarios puede servir para una función distinta.