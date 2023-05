The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: conoce la solución para los puzzles de los Kologs que te hará la vida más fácil

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el exitoso juego publicado por Nintendo el 12 mayo para la consola Nintendo Switch, sigue sorprendiendo a los jugadores con sus meticulosos detalles. En esta ocasión, se ha descubierto una solución ingeniosa para los puzzles de los Kologs para aquellos jugadores que buscan una forma más rápida y sencilla de superarlos.

Como recuerda 3D Juegos, los puzzles de los Kologs, presentes en Tears of the Kingdom y heredados de su predecesor Breath of the Wild, ofrecen una variedad de desafíos, desde misiones de transporte de estos personajes curiosos hasta acertijos más simples que requieren la colocación de piedras en un círculo para desbloquear una semilla.

Sin embargo, gracias a las nuevas mecánicas introducidas en la secuela, los jugadores han descubierto en Reddit una solución aún más práctica.

El truco para los puzzles de los Kologs

En lugar de buscar una roca en el entorno para completar el círculo, ahora es posible utilizar un arma creada con una de estas piedras incrustadas: a través de la combinación de un palo y una piedra, es posible crear un garrote que cumpla con los requisitos del puzzle.

Al colocar este arma improvisada en el círculo designado, el rompecabezas se resuelve de manera instantánea y se activa la semilla de Kolog correspondiente. Esta solución resulta ideal para aquellos jugadores que desean ahorrar tiempo y evitar rodeos innecesarios.

El descubrimiento ha generado un gran revuelo entre la comunidad de jugadores de Tears of the Kingdom, quienes han compartido videos y tutoriales demostrando cómo utilizar esta técnica de manera efectiva. Este truco no solo demuestra la atención al detalle por parte de los desarrolladores de Nintendo, sino que también ofrece una alternativa divertida y práctica para los jugadores perezosos o aquellos que buscan optimizar su tiempo de juego.