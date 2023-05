Spider-Man: Across The Spider-Verse se une a Kimetsu No Yaiba: Demon Slayer gracias con LiSA y su tema oficial

Composición: York Perry | LiSA, intérprete de la música de Kimetsu No Yaiba: Demon Slayer se une a la banda sonora de Spider-Man: Across The Spider-Verse.

En uno de los giros más inesperados de la historia de la animación moderna, la que tal vez sea la cinta animada más esperada del año, Spider-Man: Across The Spider-Verse, acaba de hacer un crossover tal vez no tan involuntario con el anime más popular de la actualidad Kimetsu No Yaiba: Demon Slayer.

Pareciera irreal que ambas franquicias tuvieran una vía para cruzar caminos sin involucrar una situación forzada de multiversos. Pero en realidad acaban de lograrlo gracias a uno de sus elementos más distintivos: la música.

Quienes han seguido de cerca la evolución del anime de Kimetsu No Yaiba: Demon Slayer recordarán con emoción y afecto los épicos momentos visuales y de adrenalina logrados por la cantante LiSA y su banda en el opening de la serie con el tema Gurenge.

Ese tema de arranque dejó una profunda huella en occidente cuando conocimos esta animación japonesa y parece que pudo haber terminado siendo un punto de inspiración para fichar a la artista y hacer que forme parte de esta nueva cinta animada.

LiSA se une a la banda sonora de Spider-Man: Across The Spider-Verse para sumar el toque que le dio a Kimetsu No Yaiba: Demon Slayer

El mundo del anime de Demon Slayer parece que está a punto de colisionar con el estreno de Spider-Man: Across The Spider-Verse. Al menos esa es la franca sensación que nos da con el más reciente anuncio proveniente desde Japón.

La cuenta oficial de Twitter en Japón sobre la cinta animada del trepamuros acaba de anunciar que la artista LiSA será la encargada de interpretar el tema principal de la película. Una canción bajo el nombre de REALiZE:

Se trata de un video corto de apenas 30 segundos que sirvió únicamente para dar la noticia. Pero en el canal de YouTube de Sony Pictures Japón se ha liberado un tráiler exclusivo de minuto y medio en donde se puede escuchar a mayor detalle la melodía.

Con el tema para Kimetsu No Yaiba: Demon Slayer se marcó un antecedente muy alto que eleva las expectativas al máximo. Pero lo que podemos oír del tema nos hace pensar que la canción es tan buena como cualquier fan esperaría.

Al final de la presente nota encontrarán el video con la versión extendida de la canción. Para escuchar el tema completo será indispensable esperar hasta el estreno de la cinta.

Spider-Man: Across The Spider-Verse inicia con su estreno a nivel global este 2 de junio de 2023.